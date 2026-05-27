A Piazza di Siena screening cardiologici gratuiti con l'Ospedale San Carlo di Nancy

Dal 28 al 31 maggio, durante il 93° CSIO di Roma, la struttura romana di GVM Care & Research sarà a Villa Borghese con l'Advanced Mobile Clinic per consulti gratuiti, ECG e valutazione del rischio cardiovascolare.

27 maggio 2026 a

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Prevenzione cardiovascolare e prossimità delle cure al centro della partecipazione dell’Ospedale San Carlo di Nancy al 93° CSIO di Roma – Piazza di Siena, in programma a Villa Borghese.

Dal 28 al 31 maggio 2026, chi visiterà Piazza di Siena potrà effettuare gratuitamente un primo controllo del cuore. Ospedale San Carlo di Nancy, struttura romana di GVM Care & Research, sarà presente con l’Advanced Mobile Clinic, unità sanitaria mobile attrezzata per portare servizi di prevenzione e orientamento specialistico nei luoghi di maggiore partecipazione pubblica.

L’iniziativa, promossa per il secondo anno consecutivo nell’ambito dello storico concorso ippico internazionale, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, visitatori e sportivi sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e dell’identificazione precoce dei principali fattori di rischio.

Durante le giornate dell’evento, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, i medici specialisti e gli infermieri di Ospedale San Carlo di Nancy saranno a disposizione per un percorso gratuito di valutazione cardiologica, che prevede:

consulto cardiologico;

elettrocardiogramma (ECG), per il monitoraggio dell’attività elettrica del cuore;

valutazione del profilo di rischio cardiovascolare e metabolico.

La presenza dell’ospedale a Piazza di Siena conferma l’impegno di Ospedale San Carlo di Nancy nel favorire una cultura della prevenzione accessibile e vicina alle persone, anche al di fuori del tradizionale contesto ospedaliero. Un’occasione per essere vicini alla cittadinanza, agli sportivi e al mondo FISE in un luogo simbolo della città e offrire un primo momento di ascolto, informazione e orientamento alla salute del cuore.

“La prevenzione cardiovascolare rappresenta uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute e ridurre il rischio di eventi acuti – dichiara il dott. Giuseppe Clemente, Direttore Operativo della struttura–. Portare questo messaggio in un contesto aperto alla cittadinanza come Piazza di Siena significa contribuire a rendere la salute più vicina, comprensibile e accessibile. Anche un semplice controllo può essere il primo passo verso una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute».

L’Advanced Mobile Clinic sarà presente all’interno dell’area della manifestazione per tutta la durata dell’iniziativa, secondo le modalità di accesso previste dall’organizzazione dell’evento.