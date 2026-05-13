Stellantis nuovo membro della WCM Association

13 maggio 2026 a

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Il Gruppo Stellantis entra nella World Class Manufacturing Association, l’organizzazione internazionale che ha come missione quella di promuovere la manifattura di eccellenza.

Nei giorni scorsi, Il consiglio direttivo dell’associazione ha approvato all’unanimità la richiesta di adesione presentata da Stellantis attraverso il suo CEO, Antonio Filosa.

Questo nuovo ingresso rafforzerà in modo significativo le attività svolte all’interno dei gruppi di lavoro e dei progetti in corso, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di nuove competenze, visioni e valori che caratterizzano la comunità della WCM Association, in continua crescita.

Al centro dell’Associazione vi è il World Class Manufacturing, un sistema di gestione integrato finalizzato a migliorare le prestazioni produttive attraverso l’eliminazione degli sprechi, il miglioramento della qualità e l’aumento dell’efficienza, con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza operativa e incrementare la competitività dell’industria manifatturiera a livello globale.

“Siamo lieti di accogliere il Gruppo Stellantis nella WCM Association, la sua presenza arricchirà il nostro lavoro e rafforzerà la nostra capacità di incidere nei settori in cui operiamo”, ha dichiarato Enrico Pisino, Chairman della WCM Association che aggiunge: “Diamo il benvenuto al nuovo membro e al suo rappresentante nel board, ing. Francesco Ciancia, guardando con entusiasmo alle opportunità che questa collaborazione potrà generare nel presente e nel futuro della nostra associazione”.

“L'adesione alla World Class Manufacturing Association rafforza l'impegno di Stellantis verso l'eccellenza industriale, favorendo il benchmarking a livello globale, consolidando ulteriormente i principi della produzione snella in tutti i nostri stabilimenti, rafforzando il nostro rigore e accelerando le prestazioni attraverso la collaborazione con i principali attori dell'ecosistema” ha commentato Francesco Ciancia, Responsabile globale del Manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team.