Dal possesso all'utilizzo, cambia la mobilità degli italiani e Yoyomove racconta l'evoluzione del noleggio auto

13 maggio 2026 a

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L’auto resta indispensabile per milioni di italiani, ma il rapporto con la proprietà cambia: cresce l’interesse per formule più flessibili, digitali e prevedibili.

Il cambiamento non è una rinuncia all’automobile. È piuttosto un modo diverso di gestirla, più vicino alle esigenze quotidiane di famiglie, professionisti e aziende. In un Paese in cui l’auto serve per lavorare, accompagnare i figli, raggiungere aree meno servite dal trasporto pubblico o muoversi fuori città, la proprietà non è più l’unica risposta possibile.

A pesare sono anche i numeri del parco circolante. Istat rileva che nel 2024 l’Italia si conferma il Paese dell’Unione europea con più autovetture in rapporto alla popolazione: 701 ogni 1.000 abitanti, contro una media Ue27 di 578. Lo stesso report segnala che, a livello nazionale, il 66,9% delle auto ha almeno 8 anni. Sono dati che raccontano un mercato molto legato all’auto privata, ma anche un parco veicolare in cui il ricambio resta lento.

In questo scenario, il noleggio a lungo termine può diventare una risposta concreta per chi cerca veicoli più recenti, costi programmabili e minori incombenze quotidiane. Non si tratta di sostituire l’auto con un’idea astratta di mobilità, ma di accedere all’auto in modo diverso: con un canone mensile, una durata definita, un chilometraggio concordato e servizi inclusi secondo quanto previsto dall’offerta e dal provider.

Perché il noleggio a lungo termine cresce?

Il noleggio a lungo termine cresce perché risponde a un’esigenza concreta: guidare un veicolo per un periodo pluriennale, di solito compreso tra 24 e 60 mesi, con un canone mensile definito in base a durata, chilometri, anticipo e servizi previsti. Va distinto dal noleggio breve, tipico del rent-a-car giornaliero o settimanale, e non va confuso con leasing o finanziamento. Nel NLT l’auto non diventa automaticamente di proprietà del cliente e non c’è una maxirata finale.

I dati di mercato confermano l’interesse verso questa formula. Secondo ANIASA e Dataforce, nel 2025 il noleggio ha raggiunto il 30,6% delle immatricolazioni nazionali, con circa 525.000 veicoli immatricolati e una crescita del 10,73% rispetto al 2024. Per le autovetture, il noleggio a lungo termine ha registrato un aumento dell’11,6%.

La ragione è semplice: il canone aiuta a pianificare la spesa. A seconda dell’offerta e del provider, può comprendere servizi come assicurazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, assistenza stradale e gestione di alcune pratiche. Occorre però leggere sempre le condizioni: franchigie, esclusioni, pneumatici, vettura sostitutiva, chilometri eccedenti, recesso anticipato e stato d’uso alla riconsegna possono incidere sull’esperienza complessiva.

Così il noleggio a lungo termine non viene presentato come una formula “senza pensieri” in senso assoluto, ma come una soluzione più organizzata e prevedibile per chi vuole usare l’auto con maggiore consapevolezza, valutando prima costi, vincoli e servizi inclusi.

Il modello Yoyomove interpreta questa evoluzione

Yoyomove si inserisce in questo cambiamento come piattaforma e servizio di consulenza digitale dedicato prevalentemente al noleggio a lungo termine e alla mobilità flessibile. Non è un semplice comparatore né una società proprietaria della flotta: il suo ruolo è accompagnare il cliente nella scelta della soluzione più adatta, collaborando con importanti provider europei come Leasys, Arval, Ayvens, Drivalia e altri.

Il portale si rivolge a privati, aziende e professionisti con partita IVA e propone soluzioni per auto, veicoli commerciali, microcar e moto, con diverse alimentazioni, dall’elettrico all’ibrido, fino a benzina, diesel e GPL.

Yoyomove opera in Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio, con una proposta costruita attorno a una mobilità più accessibile, digitale e personalizzabile.

Il funzionamento della piattaforma è pensato per essere semplice anche per chi non conosce il NLT: l’utente sceglie il veicolo dal catalogo online, filtra le offerte per modello, budget, alimentazione o chilometraggio, configura durata, chilometri e anticipo, anche zero quando previsto, e richiede un preventivo. Da lì riceve il supporto gratuito di un consulente, con una pratica che può essere gestita online, per telefono o via WhatsApp fino alla firma e alla consegna del veicolo.

La consulenza è centrale perché il noleggio a lungo termine non si valuta solo dal canone mensile. Prima di firmare bisogna capire cosa include davvero l’offerta: durata, chilometraggio annuo, anticipo, servizi, franchigie, condizioni assicurative, costi per chilometri extra, documentazione necessaria, riconsegna e possibili addebiti per danni o usura oltre gli standard previsti dal contratto.

Anche i servizi vanno letti con attenzione. L’anticipo non è una caparra, ma una quota iniziale che può ridurre il canone; durata e chilometraggio vanno scelti prima della firma e possono essere rimodulati solo in alcuni casi, secondo le condizioni del provider. Assicurazione, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e bollo non vanno considerati automaticamente inclusi: dipende sempre dall’offerta e dal contratto.

Sul portale è presente anche una sezione dedicata al noleggio a lungo termine di auto usate, con veicoli garantiti, consulenza personalizzata e oltre 100 controlli sulla singola vettura. È una formula utile per chi cerca un canone più contenuto, verificando sempre disponibilità, condizioni e caratteristiche dell’offerta.

Yoyomove racconta così una nuova idea di mobilità: scegliere cosa guidare, sapere quanto si spenderà ogni mese e usare l’auto come servizio, senza escludere l’auto privata, ma affiancandola a una soluzione più flessibile e consapevole.