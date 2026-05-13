Accreditamento Aacsb, Deloitte al fianco dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

13 maggio 2026 a

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Meno del 6% delle istituzioni nel mondo che offrono programmi di laurea in ambito business possiede l’accreditamento Aacsb, uno dei più autorevoli riconoscimenti globali nel settore della formazione manageriale. L’Accreditamento Aacsb, il "Gold Standard" della formazione manageriale, è rilasciato dalla Aacsb (Association to Advance Collegiate Schools of Business) e rappresenta il più alto riconoscimento internazionale per le Business School. Deloitte ha affiancato la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Sede di Piacenza-Cremona, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore lungo la fase conclusiva del percorso di accreditamento, come partner metodologico e operativo, attraverso attività integrate di project management, trasformazione dei processi e data strategy. Con un team dedicato, Deloitte ha collaborato sinergicamente con le strutture accademiche e amministrative dell’Ateneo per facilitare il pieno allineamento ai rigorosi standard internazionali. In questo contesto, in collaborazione con i sistemi informativi dell’Ateneo, è stata sviluppata, all'interno dell'ecosistema Qlik, una dashboard avanzata per il monitoraggio dei KPI accademici e gestionali, trasformando il patrimonio informativo in una leva strategica per il successo del progetto. Il riconoscimento certifica l’eccellenza della Facoltà in ambiti quali didattica, ricerca, sviluppo dei curricula e impatto sull’apprendimento degli studenti, inserendo l’Ateneo in un network internazionale che riunisce le istituzioni più qualificate a livello globale.

«L’ottenimento dell’accreditamento Aacsb rappresenta una tappa significativa per la Facoltà di Economia e Giurisprudenza: un marchio di qualità di cui siamo orgogliosi, una conferma del nostro impegno costante per l’eccellenza nella didattica, nella ricerca e nel rapporto con il mondo delle imprese», ha dichiarato il Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza Marco Allena.

Laura Zoni, Vice Preside e Associate Dean per le Relazioni Internazionali e l’Accreditamento, sottolinea che: «Il percorso di accreditamento ha riguardato un processo di valutazione estremamente rigoroso, che ha portato la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Sede di Piacenza-Cremona a soddisfare i criteri previsti dai nove standard internazionali Aacsb, rafforzando il posizionamento dell’Ateneo nel panorama accademico internazionale».

"Siamo entusiasti di aver contribuito a questo successo. Supportare un'istituzione verso l'accreditamento Aacsb significa investire nel futuro del mercato del lavoro, garantendo che i talenti di domani siano formati secondo criteri di innovazione e rigore che solo un marchio di élite come questo può certificare", ha commentato Gianluca Di Cicco, partner di Deloitte Human Capital.

Altri ambiti di questo percorso hanno riguardato il miglioramento continuo di processi sistematici per la raccolta e l'analisi dei dati a supporto del Faculty Management, dell’assicurazione della qualità dell’apprendimento (AoL - Assurance of Learning) e della valutazione dell’impatto della ricerca. L’analisi del rischio ha completato il percorso di assicurazione della piena conformità ai requisiti di accreditamento e la sostenibilità dei processi nel tempo. Grazie a questo riconoscimento, la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore consolida la propria visione internazionale, garantendo ai propri studenti e partner un vantaggio competitivo unico nel mercato globale.