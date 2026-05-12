Inaugurati campi sportivi, area ludica e mensa dell'Istituto Comprensivo via Boccea 590

12 maggio 2026 a

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Sono stati inaugurati i nuovi lavori di riqualificazione, esterni ed interni, dell’Istituto Comprensivo Via Boccea 590 - nel Municipio XIII – sede centrale che ospita le classi dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado per un numero di oltre 1300 alunni distribuiti in 46 classi.

Gli interventi degli spazi esterni hanno riguardato la realizzazione di nuovi campi sportivi polivalenti e la sistemazione delle aree dedicate alle attività motorie all’aperto, completamente rinnovati con materiali innovativi e nuove pavimentazioni, in ottemperanza alle normative sulla sicurezza.

Lavori che garantiranno la fruibilità degli spazi durante tutto l’anno scolastico, in particolare aree pensate per accogliere i bimbi anche in un ambiente più inclusivo, con grande attenzione alla disabilità attraverso la realizzazione di percorsi di superamento delle barriere architettoniche e quindi accessibili per tutti da un edificio all’altro.

Come spazi interni è stata realizzata una mensa scolastica, di ultima generazione, completamente nuova e accessoriata ai massimi livelli con cucine attrezzate, refettorio con tavoli e sedie colorati per i bambini che raggiunge una capienza di 450 alunni più il personale insegnante.

Gli interventi durati circa un anno e mezzo, 1.450.000 euro complessivi di lavori straordinari e di manutenzione ordinaria per circa 450mila euro, erano molto attesi dalle famiglie e dalla dirigenza scolastica che da tempo chiedevano migliorie concrete per efficientare la qualità degli spazi dedicati ai bambini.

“Con l’inaugurazione dei nuovi spazi per l’apprendimento e lo sport si definisce una linea chiara dell’Istituto, che punta a diventare un riferimento per il territorio e i suoi abitanti, non soltanto per una offerta formativa laboratoriale e attiva, ma anche per sviluppare le competenze sociali del futuro cittadino attraverso i valori dello sport” - dichiara Nadia Napoleoni il dirigente scolastico reggente dell’Istituto. “In concreto, la trasformazione ha interessato la fruibilità dei campi di gioco e l'accessibilità ai servizi per tutti gli studenti, offrendo migliori condizioni per l'inclusione degli alunni con bisogni speciali e creando opportunità formative in ambienti dove bellezza e decoro saranno negli anni garanti del benessere a scuola”.

I lavori, che peraltro si inseriscono in una serie di progetti di riqualificazione del quadrante, valorizzano il plesso scolastico che di per sé rappresenta già un edificio architettonico di grande pregio: ex collegio seminarista internazionale fu progettato dagli architetti Paniconi e Pediconi, noti nel dopoguerra per le loro progettazioni tra modernismo e attenzione al contesto urbano e paesaggistico.