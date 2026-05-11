Al via la sinergia tra Autostrade dello Stato e Sogesid: innovazione, sicurezza e sostenibilità al centro dello sviluppo delle infrastrutture

11 maggio 2026 a

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Una collaborazione strategica per rafforzare la capacità progettuale e accelerare lo sviluppo di interventi infrastrutturali complessi. È questo il cuore dell’accordo siglato tra Autostrade dello Stato e Sogesid, che apre a una collaborazione strutturata, finalizzata alla fruizione di servizi di assistenza tecnico-professionale in ambito ingegneristico.

La sinergia prevede la messa in comune delle rispettive competenze tra due società interamente controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: da una parte, Autostrade dello Stato – società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, impegnata nello sviluppo e nella gestione della rete infrastrutturale tra innovazione e sicurezza; dall’altra, Sogesid – la Società di ingegneria delle Amministrazioni centrali dello Stato - attiva nel supporto tecnico-specialistico alla Pubblica Amministrazione nei processi complessi di tutela ambientale e di ingegneria del territorio.

Obiettivo condiviso dell’accordo è strutturare un modello operativo integrato che consenta di rafforzare le attività di analisi, verifica e sviluppo della documentazione progettuale, migliorare la qualità tecnica degli interventi e rendere più efficienti e rapidi i processi decisionali e attuativi, anche attraverso il ricorso a indagini tecnico-specialistiche e a un supporto ingegneristico altamente qualificato.

In questa prospettiva, la collaborazione punta anche a valorizzare le sinergie industriali e istituzionali tra le due società, favorendo la partecipazione congiunta a iniziative e programmi, a livello nazionale e internazionale.

L’accordo è stato siglato questa mattina presso la sede di Autostrade dello Stato a Roma, in via Ombrone, dall’Amministratore Delegato Vito Cozzoli, dall’Ing. Gioia Gorgerino, Consigliere di amministrazione di Autostrade dello Stato, da Errico Stravato, Amministratore delegato di Sogesid.

Vito Cozzoli, Amministratore Delegato di Autostrade dello Stato: “La firma di oggi avvia una sinergia che intende rafforzare un modello di sviluppo fondato su innovazione, tecnologia, sicurezza e sostenibilità, leve essenziali per infrastrutture moderne ed efficienti. L’integrazione di competenze altamente specialistiche ci permetterà rafforzare l’efficacia degli interventi lungo tutte le fasi, dalla progettazione alla gestione, garantendo standard qualitativi sempre più elevati””.

Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid “L’accordo con Autostrade dello Stato rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della collaborazione tra società pubbliche chiamate a sostenere la modernizzazione infrastrutturale del Paese. Mettere a sistema competenze tecniche, capacità progettuali e visione strategica significa creare le condizioni per interventi sempre più efficaci, sostenibili e orientati all’innovazione. In questo quadro, le società pubbliche dello Stato assumono un ruolo centrale nei processi di pianificazione e programmazione, valorizzando pienamente il proprio patrimonio di competenze e la capacità di operare in modo coordinato al servizio del Paese. Sogesid conferma con questo Accordo il proprio ruolo di partner tecnico delle Amministrazioni pubbliche, contribuendo con il proprio knowhow ingegneristico e ambientale allo sviluppo di infrastrutture sicure e resilienti.”