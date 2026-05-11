Gigi D'Alessio entra nel Fortino per raccontare Timvision e la forza del WiFi di Tim
TIM porta on air una nuova puntata della campagna ‘Il Fortino’, il format narrativo che reinterpreta in chiave contemporanea l'iconico immaginario di ‘Una telefonata allunga la vita’ e mette al centro l’ecosistema di connessioni, servizi e intrattenimento del Gruppo. Protagonista del nuovo episodio Gigi D'Alessio, icona della musica italiana. L’artista, insieme a Massimo Lopez, trasforma il fortino in un vero e proprio palcoscenico dando vita a un momento di grande spettacolo e di entertainment condiviso, pensato per raccontare come TIM sia vicina alla musica, capace di unire le persone e accorciare le distanze, proprio come il WiFi TIM.
In particolare, lo spot è dedicato all’offerta TimVision, la piattaforma più completa sul mercato italiano che offre un’esperienza di streaming integrata con la potenza del WiFi TIM, unendo connettività e intrattenimento. Un’esperienza digitale completa pensata per accompagnare ogni momento della vita digitale dei clienti, dove continuità e stabilità del servizio fanno la differenza.
La qualità costante della connessione raccontata nello spot trova riscontro anche nelle analisi indipendenti di Opensignal, - punto di riferimento a livello globale per le analisi sulla user-experience della connettività - che collocano TIM al primo posto in Italia per la qualità costante della rete fissa e mobile. Un indicatore che misura la capacità della rete di garantire prestazioni costanti nelle attività digitali quotidiane: dalla navigazione allo streaming, fino ai servizi più avanzati.*
Questo nuovo capitolo si inserisce nel percorso di evoluzione avviato da TIM con la campagna istituzionale del Fortino, che lega passato e presente per raccontare la trasformazione del Gruppo: da telco a piattaforma integrata di servizi e soluzioni, capace di affiancare le persone con connessioni, contenuti e servizi digitali sempre più vicini ai bisogni di ogni giorno.
La campagna è pianificata sulle principali emittenti televisive nazionali ed è sostenuta da un piano media che comprende connected TV, digital, social media e materiali dedicati alla rete commerciale e ai punti vendita.
*(Le indagini sono condotte in maniera indipendente da Opensignal mediante misurazioni effettuate per il fisso nel periodo compreso tra il 2 ottobre - 30 dicembre 2025 e per il mobile tra 1° settembre - 29 novembre 2025. ©️ Opensignal Limited).