S.I.S. – Società Italiana Sementi acquisisce il ramo d'azienda di Syngenta con sede a Casalmorano (CR)

Con l'operazione S.I.S. rafforza la propria capacità produttiva nel comparto del mais ibrido e potrà offrire al mercato un'offerta e dei servizi ancora più completi.

04 maggio 2026 a

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Società Italiana Sementi, realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF SpA – il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa – annuncia l’acquisizione del ramo d’azienda di Syngenta, leader mondiale in innovazione agricola, per l'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione di sementi di mais, con sede nello storico stabilimento di Casalmorano, in provincia di Cremona.

Costruito nel 1961, lo stabilimento di Casalmorano si caratterizza per l’elevata qualità delle sementi di ibridi di mais prodotte grazie a personale altamente qualificato e a una rete consolidata di maiscoltori da seme, in un territorio tradizionalmente vocato a questo tipo di coltivazioni. Il sito, a tal proposito, ha una potenzialità che può coinvolgere oltre 1.500 ettari destinati alla moltiplicazione del seme ibrido di mais, elemento che ne rafforza ulteriormente la rilevanza strategica.

“Questo importante investimento da parte di S.I.S. rappresenta un passaggio di grande rilevanza strategica nel percorso di crescita industriale”, ha dichiarato Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di S.I.S. e Presidente Esecutivo di BF SpA, che ha proseguito: “Il nostro obiettivo è quello di rafforzare il ruolo di S.I.S. in qualità di soggetto di riferimento nazionale nell’ambito sementiero per l’area mediterranea; un soggetto capace di coniugare innovazione genetica, qualità produttiva e sostenibilità, contribuendo concretamente allo sviluppo di filiere agricole competitive e alla diffusione di sementi di alta qualità in Italia e nei Paesi in cui BF opera con la controllata BF International.”

L’operazione consolida il presidio del Gruppo BF lungo l’intera filiera agroalimentare, in coerenza con la visione “dal genoma allo scaffale”, che integra ricerca genetica, produzione agricola e trasformazione industriale. Con l’ingresso del ramo d’azienda nel perimetro societario, S.I.S. rafforza in modo significativo la propria capacità produttiva nel comparto del mais ibrido e compie un ulteriore passo verso la costruzione di un sistema sementiero sempre più solido, competitivo e orientato all’innovazione.

Lo storico stabilimento di Casalmorano si estende su una superficie di oltre 30.500 metri quadrati, è dotato di tre linee complete di lavorazione e di un parco macchine integrato per tutte le operazioni legate alla produzione del seme ibrido di mais, sia in campo sia in impianto. La capacità nominale supera le 800.000 dosi di mais ibrido finito, in unità da 25.000 semi, con una capacità di stoccaggio di circa 5.000 tonnellate di prodotto semilavorato. Il sito dispone inoltre di 24 silos di stoccaggio, due camere fredde e laboratori accreditati CREA con personale certificato, a garanzia di standard qualitativi elevati e controlli rigorosi lungo tutto il processo produttivo. Per le sue caratteristiche il sito permette una produzione scalabile, estendibile anche ad altre colture.

Nel corso degli anni lo stabilimento è stato inoltre oggetto di continui investimenti infrastrutturali e tecnologici da parte di Syngenta, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e sostenibilità, anche attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici e l’ammodernamento delle linee produttive.

Con questa operazione, S.I.S. rafforza il proprio impegno a sostegno della competitività dell’agricoltura italiana e internazionale, valorizzando competenze, infrastrutture e innovazione, e contribuendo allo sviluppo di filiere integrate, sostenibili e ad alto valore aggiunto. Allo stesso tempo, l’acquisizione segna un’ulteriore crescita del Gruppo BF in Lombardia, divenendo il quarto polo regionale per presenza di investimenti del Gruppo dopo Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.