Roma: 150 Templari in silenzio dal Colosseo al Quirinale. Mons. Fisichella: «Una testimonianza di fede»

04 maggio 2026 a

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L'associazione Templari Oggi APS ha attraversato il cuore della Capitale in una camminata spirituale silenziosa. Il ritiro si è concluso con la Santa Messa celebrata dal pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

ROMA – Un’onda bianca e silenziosa ha attraversato il centro storico di Roma nelle giornate del 2 e 3 maggio. Oltre 150 tra cavalieri e dame dell’associazione Templari Oggi APS hanno dato vita a un ritiro spirituale itinerante, culminato in una solenne testimonianza pubblica che ha sorpreso cittadini e turisti per il rigore e il clima di raccoglimento.

L’evento si è concluso presso la Basilica di San Vitale al Quirinale, dove la Santa Messa è stata officiata da S.E. Mons. Rino Fisichella, pro-prefetto della sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione, insieme al parroco don Elio Lops. Durante l'omelia, Mons. Fisichella ha sottolineato il valore di una presenza cristiana visibile e silenziosa, capace di interpellare la coscienza dell'uomo moderno.

Il percorso del silenzio

Partendo dal Colosseo, la lunga scia di mantelli bianchi con la croce patente rossa ha toccato i luoghi più iconici della città: piazza Navona, il Pantheon, via Nazionale e piazza Esedra. Una camminata priva di slogan o canti, fondata esclusivamente sulla preghiera silenziosa e sul decoro. L’obiettivo della manifestazione è stato quello di offrire un segno di speranza e una testimonianza di fede viva in un’epoca di profonda distrazione spirituale. La reazione del pubblico è stata di estremo rispetto e curiosità positiva, segnale di una ricerca di sacro ancora presente nel tessuto sociale.

L'impegno quotidiano: custodia e sociale

L’attività dei Templari Oggi non si limita alle celebrazioni solenni. L’associazione opera stabilmente su tutto il territorio nazionale attraverso:

Custodia delle chiese: Molti volontari garantiscono l'apertura e la vigilanza gratuita di luoghi di culto che altrimenti resterebbero chiusi per mancanza di personale.

Recupero del patrimonio: L’associazione si occupa di sottrarre all’abbandono edifici sacri e complessi storici, restituendoli alla Curia e alla fruizione dei fedeli.

Impegno nel sociale: In collaborazione con il ministero dell'Interno e della Giustizia, l'associazione accoglie persone sottoposte a percorsi di "messa alla prova", offrendo loro dignità attraverso il lavoro socialmente utile e la disciplina del servizio.

Contrasto all'occultismo: Vengono organizzate regolarmente notti di preghiera e momenti di formazione per sensibilizzare i fedeli contro le derive dei culti esoterici.

Dichiarazione del Magister, Mauro Giorgio Ferretti

«Il nostro cammino per le vie di Roma non è una sfilata, ma un atto di servizio verso la Chiesa e la società» dichiara il magister Mauro Giorgio Ferretti. «Vedere Roma zittirsi al passaggio del nostro silenzio ci conferma che c'è bisogno di punti di riferimento saldi, basati sulla fede documentata e sul servizio gratuito e volontario».

