Generazione Ail e Differenza Donna, un evento unisce le associazioni contro le malattie del sangue e la violenza di genere

Si terrà a Roma sabato 25 aprile, presso il Circolo Aeronautica Ponte Milvio, l'evento all'insegna della solidarietà e divertimento, organizzato da Mezza Manica

22 aprile 2026 a

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Una giornata contro le malattie del sangue e la violenza di genere. Si terrà il prossimo sabato 25 aprile a Roma, presso il Circolo Aeronautica Ponte Milvio, situato a Lungotevere Salvo d’Acquisto 21, il primo evento all’insegna del divertimento e della solidarietà che unisce le cause di due associazioni, Generazione AIL e Differenza Donna, da tempo impegnate in iniziative di stampo sociale.

Parte del ricavato dell’evento, organizzato da Mezza Manica, che si rivolge in particolar modo ai giovani, sarà destinato ai progetti di entrambe le associazioni. Nello specifico, per Generazione AIL nel sostegno del reparto della psico-ematologia del nuovo Centro Franco Mandelli, che aprirà le proprie porte il prossimo ottobre. Fortemente voluto da AIL Roma, la sezione romana dell’Associazione Italiana contro le leucemie linfomi e mieloma (AIL), il Centro dedicato al Professor Franco Mandelli, pioniere dell’ematologia moderna e dell’umanizzazione delle cure, e di cui porta avanti l’eredità. Per Differenza Donna, invece, le donazioni raccolte con l’evento saranno destinate al progetto “Giovani voci per relazioni libere”, che prevede incontri di formazione e sensibilizzazione nelle scuole e la realizzazione della terza edizione della Ricerca nazionale “GEN/Z”, che verrà lanciata il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Generazione AIL è il comitato giovanile di AIL Roma. Fondato da Giovanni Berruti e Francesco Mandelli, è un gruppo che unisce ragazzi e ragazze under 35, impegnati tra attività di volontariato e l’organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta fondi a favore della sezione capitolina dell'Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (AIL). Sono profondamente convinti che la solidarietà si possa fare in tanti modi….persino ballando.

Differenza Donna è un’associazione impegnata nella difesa dei diritti delle donne e nella lotta contro la violenza di genere. Nata a Roma il 6 marzo 1989, è un'organizzazione di donne, con la missione di portare alla luce, contrastare, prevenire la violenza di genere e tutti i problemi sociali che interessano la vita delle donne, diffondendo una cultura di genere che sostenga i diritti delle donne e promuova una società inclusiva, democratica e partecipativa. Sin dalle sue origini ha ideato e implementato i Centri Antiviolenza come luoghi dedicati, con l'obiettivo di supportare l’autonomia, l’indipendenza e la libertà delle donne in uscita dalla violenza e dei/delle loro figli/e.

“Siamo soddisfatti di aver messo in piedi un evento che unisse due cause così importanti, come la lotta contro le malattie del sangue e la violenza del genere – dichiarano Berruti e Mandelli di Generazione AIL - Quest’anno il nostro impegno è focalizzato sul supporto del reparto di psico-ematologia del nuovo Centro Franco Mandelli, un progetto importante che mette al centro il benessere del paziente e della sua famiglia. Come Generazione AIL continuiamo a rivolgerci ai nostri coetanei, sensibilizzandoli attraverso il divertimento e cercando di coinvolgere altre realtà giovani nella raccolta fondi di AIL Roma, proprio come Mezza Manica, che ci teniamo a ringraziare per il supporto in quest’iniziativa”.

“Solo attraverso il confronto e la riflessione con giovani, uniti ad un lavoro costante di prevenzione nelle scuole, nelle università e nei luoghi di aggregazione giovanile, a partire dai centri antiviolenza, è possibile trasformare la cultura del possesso e delle discriminazioni che alimenta la violenza maschile contro le donne e di genere nella nostra società” - commenta Alessia D'Innocenzo, Responsabile Prevenzione Attività con giovani Differenza Donna.

“Oggi abbiamo deciso di fare un passo in più: mettere la nostra energia al servizio di cause che contano, sposando le missioni di Generazione AIL e Differenza Donna, per portare i ragazzi a contribuire e a conoscere realtà così importanti, mentre fanno qualcosa che amano: divertirsi – concludono Dario Fratini e Camilla Coratella di Mezza Manica, il format che si è occupato dell'organizzazione di questa iniziativa - Per Mezza Manica ogni evento è un atto di comunità, questo ancora di più: è un modo per ricordare a tutti che il divertimento, quando ha uno scopo, può cambiare qualcosa”.

Per ulteriori dettagli relativi alle modalità di ingresso all’evento con informazioni relative ai costi visitare: https://www.tickettailor.com/events/mezzamanica/2129698