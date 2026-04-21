Foglio Edizioni Libri, al via il nuovo progetto editoriale di Valter Mainetti: debutto in libreria con “Il filosofo nella Valley” di Steinberger

21 aprile 2026 a

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L’11 settembre resta una data scolpita nella storia contemporanea, uno spartiacque che ha segnato il primo attacco al cuore degli Stati Uniti, a New York, e al tempo stesso un clamoroso fallimento dell’intelligence americana. È sulla scia di questo trauma che, nel 2003, nasce un’azienda destinata a cambiare il volto dei servizi statunitensi. L’imprenditore tedesco Peter Thiele dà così vita a Palantir, società specializzata nell’analisi dei big data e nell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di supportare i governi nella lotta al terrorismo e di garantire la sicurezza delle grandi aziende. Al suo fianco, in qualità di cofondatore, c’è l’attuale CEO Alex Karp. Nel giro di pochi anni, Palantir si afferma come protagonista di una rivoluzione tecnologica che intreccia sicurezza nazionale, diritti civili e geopolitica globale, diventando una delle realtà più controverse e discusse a livello mondiale.

Proprio a questa vicenda è dedicato il libro di Michael Steinberger, firma autorevole del New York Times, dal titolo “Il Filosofo nella Valley”, volume pubblicato da Foglio Edizioni Libri, la casa editrice che fa capo all’imprenditore Valter Mainetti. Attraverso Foglio Edizioni Libri, il Gruppo intende pubblicare libri di autori prestigiosi, capaci di approfondire e sviluppare le questioni che da sempre suscitano l’interesse dei lettori del giornale.

Valter Mainetti, presidente di Tiberiade Holding e delle società controllate Condotte 1880 Spa, storica impresa di costruzioni, e Musa Comunicazione — che detiene il 100 per cento di Foglio Edizioni — ha strutturato l’attività editoriale del gruppo in due comparti distinti e autonomi. La società Foglio Edizioni, con Ilaria Fasano nel ruolo di amministratore delegato, si articola infatti in Foglio Edizioni Libri, affidata alla direzione operativa di Riccardo Cavallero, già direttore dell’area Libri del Gruppo Mondadori e in Foglio Edizioni Quotidiano, che include la testata Il Foglio Quotidiano, edita dalla Cooperativa presieduta da Giuliano Ferrara e diretta da Claudio Cerasa. Foglio Edizioni Libri si affiderà per la distribuzione ad ALI - Agenzia Libraria International.

Per Valter Mainetti: “Siamo consapevoli che quello attuale sia un momento complesso per il mondo dell’editoria, attraversato da trasformazioni profonde e da dinamiche economiche sempre più sfidanti. Allo stesso tempo, riteniamo che il settore sia entrato in una fase di transizione che, grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, può aprire nuove opportunità per chi opera con una visione di lungo periodo. In questo scenario, investire sulla qualità dei contenuti, sull’autorevolezza delle firme e sulla capacità di interpretare il presente resta un elemento distintivo e premiante. È su questi valori che intendiamo costruire il nostro progetto editoriale”.

Le prossime pubblicazioni

Il progetto editoriale di Mainetti prevede per l’anno in corso la pubblicazione di almeno una decina di titoli firmati da autori di rilevanza internazionale, non solo anglosassoni ma anche italiani, dedicati ai temi al centro del dibattito contemporaneo. A fine maggio è già prevista l’uscita di “Privilegiati” di Andrew Lownie, una ricostruzione storica dell’ascesa e della caduta del casato di York con la foto dell’ex principe Andrea in copertina, travolto dallo scandalo Epstein. Inoltre, a giugno sarà in libreria “Il direttore rompiscatole” in cui il noto giornalista Vittorio Feltri ripercorre la propria carriera e vita con lo scrittore Alessandro Gnocchi, mentre a settembre sarà pubblicato “New Skin”,l’originale e divertente opera dell’americana di origine taiwanese Sarah Wang.