L'Osteopatia per la prima volta nella medicina integrata oncologica internazionale

Redazione 31 marzo 2026 a

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Dall’8 al 10 maggio 2026, presso la Università Pontificia Salesiana, si terrà il 12 esimo Congresso Internazionale Artoi e il secondo Congresso Sio Europe, intitolato “From Ancient Wisdom to Modern Integration”. Promosso da Artoi e Sio Europe, l’evento rappresenta uno dei principali momenti di confronto internazionale dedicati all’oncologia integrata. Per tre giorni medici, ricercatori e professionisti sanitari provenienti da tutta Europa – e non solo – si confronteranno sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle prospettive future delle terapie integrate in oncologia. Un dialogo interdisciplinare che mette al centro la persona, con l’obiettivo di sviluppare modelli di cura sempre più completi e condivisi. In questo scenario di scambio tra discipline e saperi, l’osteopatia trova per la prima volta spazio all’interno del congresso, segnando un passaggio significativo nel percorso di integrazione della professione nei contesti della medicina integrata oncologica.

La tre giorni sarà presentata giovedì 2 aprile presso la sala Giacomo Matteotti della Camera dei Deputati, in piazza del parlamento a Roma. Interverranno: Massimo Bonucci, presidente fondazione Artoi; Franco Cracolici, membro del comitato tecnico scientifico; Francesca Andreazzoli, vice-presidente Artoi; Lorenzo Anelli, membro del Consiglio di Indirizzo Artoi; Alessandro Benvenuti, membro del Comitato Tecnico Scientifico Artoi; Carla Fiorentini, direttore del Comitato Tecnico Scientifico Artoi; Giorgio Noera, membro del Comitato Tecnico Scientifico Artoi; Francesco Marino, membro del Comitato Organizzativo del Congresso Artoi-Sio Europa 2026; Mimma Raffaele, membro del Consiglio di Indirizzo Artoi; Giampietro Ravagnan, membro del Comitato Tecnico Scientifico Artoi; Elio Rossi, membro del Comitato Tecnico Scientifico Artoi. In collegamento i co-presidente del congresso: Nina Fuller-Shavel e Eran Ben-Arye

Per quanto riguarda la presenza istituzionale, porteranno i propri saluti: Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della salute; Paolo Trancassini, membro di Presidenza del Questore; Francesco Zaffini, segretario Commissione permanente XII igiene e sanità; Luciano Ciocchetti, Commissione Affari sociali; Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Flavio Cera, presidente della I Commissione Affari costituzionali e statutari Consiglio Regionale del Lazio; Antonio Magi, presidente Omceo Roma e Giovanni Magliano, segretario Omceo Cao di Roma.