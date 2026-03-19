Carburanti, Casasco: istanze di Forza Italia portate da Tajani in Cdm

19 marzo 2026 a

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“Complimenti al Vicepremier Antonio Tajani per aver portato al Consiglio dei Ministri le istanze di Forza Italia volte alla tutela delle famiglie e delle imprese italiane sul tema del rincaro dei carburanti. Grazie al suo contributo, molte delle proposte del partito hanno trovato oggi riscontro concreto nelle decisioni del Governo”. Lo dichiara Maurizio Casasco, responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia.

“Tra gli interventi più significativi, il decreto approvato oggi prevede una riduzione temporanea delle accise sui carburanti, misura pensata per alleggerire il costo alla pompa per cittadini e imprese, e l’introduzione di un credito d’imposta per gli autotrasportatori, strumento che contribuisce a limitare l’impatto dei rincari sui costi del settore e, indirettamente, sull’andamento dell’inflazione. Queste azioni si inseriscono in un quadro più ampio già avviato con il decreto bollette, che prevedeva contributi straordinari sulle bollette elettriche per le famiglie con Isee più basso, in un contesto di sostegno concreto a famiglie e imprese. In un momento storico segnato da tensioni internazionali ed economiche, le istanze di Forza Italia hanno trovato riscontro concreto nelle decisioni del Governo, confermando l’impegno a tutela di famiglie e imprese”.