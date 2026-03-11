Riforma della giustizia, a Roma il convegno di Conflavoro. “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”

11 marzo 2026 a

Roma, 11 marzo 2026 – Si è svolto a Roma il convegno dal titolo “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”, promosso da Conflavoro. Al centro dell’incontro, la presentazione e la discussione dei risultati del sondaggio nazionale realizzato dall’Istituto Piepoli sul livello di conoscenza e sulle opinioni delle imprese rispetto alla riforma della giustizia. L’appuntamento ha rappresentato un momento di approfondimento e dialogo tra istituzioni, politica, piccole e medie imprese su un tema considerato strategico per il funzionamento del sistema economico e per la competitività delle imprese.

Per il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco: “Il confronto promosso oggi dimostra quanto il tema della giustizia sia sentito dal mondo produttivo. Per le piccole e medie imprese la certezza delle regole che disciplinano il funzionamento del sistema giudiziario rappresenta una condizione fondamentale per operare e programmare il proprio futuro. Un sistema più efficiente permette alle PMI di muoversi in un contesto più stabile e competitivo, favorendo la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano. Per chi fa impresa, infatti, tempi certi e procedure chiare sono elementi decisivi non solo per tutelare i diritti, ma anche per sostenere gli investimenti, rafforzare la fiducia nel sistema e garantire condizioni di concorrenza corrette. Il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo su questi temi è quindi essenziale per costruire un contesto più favorevole allo sviluppo”.

All’evento hanno preso parte: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia; l’On. Ylenja Lucaselli, capogruppo Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera; l’On. Chiara Tenerini, capogruppo Forza Italia in Commissione Lavoro alla Camera; l’On. Jacopo Morrone, segretario della Commissione Giustizia della Camera per la Lega; l’On. Federico Gianassi, capogruppo Partito Democratico in Commissione Giustizia alla Camera; e l’On. Vittoria Baldino, vicepresidente del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera.