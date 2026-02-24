Maim investe in Only Numbers: nasce il nuovo gruppo integrato della comunicazione

Foto: Ansa

Maim, società di consulenza per le relazioni istituzionali e con i media, rafforza il proprio posizionamento nel settore della comunicazione strategica e delle ricerche di mercato siglando un accordo con Only Numbers. L'operazione, spiega una nota, "prevede un investimento nel capitale di Only Numbers, proprietaria del brand Euromedia Research, punto di riferimento nel panorama italiano dei sondaggi, delle ricerche di mercato e delle analisi demoscopiche". Alessandra Ghisleri, fondatrice di Only Numbers, assumerà la carica di presidente e ad della società, nel cui cda entrano Fabio Perugia e Daniel Funaro di Maim. "Abbiamo fortemente voluto questo investimento in una delle più importanti realtà nel mercato della ricerca e dell'analisi. Alessandra Ghisleri e il suo team di ricercatori saranno un valore aggiunto per tutto il nostro gruppo di lavoro. Maim si proietta così verso la nascita di un operatore integrato nei segmenti della comunicazione, relazioni istituzionali, data analysis, ricerca di mercato e sondaggi di opinione, sviluppo di prodotti e soluzioni digitali per l'analisi dei dati", ha dichiarato Perugia.

"L'integrazione tra le competenze di ricerca e analisi e l'esperienza di Maim nelle media relations e nei public affairs consente di rafforzare il posizionamento competitivo della società in un mercato caratterizzato da una crescente domanda di analisi quantitative e qualitative a supporto delle decisioni strategiche di imprese e istituzioni", ha sottolineato Funaro. "Grazie a questa partnership, Euromedia Research potrà ampliare la gamma dei servizi offerti e investire ulteriormente in metodologie avanzate, tecnologie digitali e nuovi ambiti di ricerca", afferma Ghisleri, secondo cui l'operazione "permetterà di rafforzare la struttura aziendale e accelerare il nostro processo di innovazione, ponendo al centro l'indipendenza scientifica e la qualità delle nostre analisi".