I grandi investitori si danno appuntamento a Cortina per MangustaRisk

Nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo si è svolta l’edizione 2026 di MangustaRisk, promossa da Davide Cipparrone, Lara Pederzolli e Andrea Canavesio. L’incontro dedicato al tema “Investitori istituzionali e obiettivi strategici: la sicurezza” si è confermato un punto di riferimento per il dibattito sulle sfide e le opportunità legate alla protezione delle infrastrutture strategiche del Paese, con un’attenzione sempre più marcata ai temi della sicurezza, della difesa e del cyber risk. L’evento ha riunito i principali protagonisti della finanza e dell’industria italiana, diventando un hub cruciale per il confronto su investimenti e strategie volti a rafforzare la sicurezza nazionale e la resilienza contro i rischi emergenti, in particolare quelli di natura cibernetica.

Il summit ha visto la partecipazione dei maggiori esponenti del settore, pronti a confrontarsi sulle strategie per promuovere una cultura della sicurezza e della difesa a tutti i livelli. Tra i nomi di spicco, Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, e Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri SpA, hanno animato il dibattito sul futuro della sicurezza in Italia, affrontando temi chiave, nuove minacce e opportunità di investimento per proteggere il sistema Paese.

MangustaRisk si conferma così un appuntamento di riferimento per il confronto sulle sfide strategiche e sulle nuove frontiere della sicurezza e del rischio cibernetico.