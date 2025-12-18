Il vero Alfredo celebra il Natale con il panettone artigianale
"ll Vero Alfredo, Imperatore delle fettuccine", brand iconico del food italiano nel mondo celebra il Natale con una chicca dolciaria assolutamente artigianale: "Sua Maestà" il panettone confezionato in esclusiva dal Pastry Chef napoletano Galiero. Il tipico dessert natalizio made in Italy, viene proposto nella storica sede de "Il Vero Alfredo" di piazza Augusto Imperatore in Roma in tre versioni, dal tipo classico, al "farcito" con gocce di cioccolato, a quello alla crema di pistacchio, accostato a una fusione di zabaione con scaglie di cioccolato, come corollario di un raffinato menu "christmas holidays" che contempla come piatti "must", il caviale siberian classic servito con blinis, tartellette al grano saraceno, creme fresh, innaffiate da champagne francese, il carciofo presentato in più varianti, i tortelli di pasta fresca al brodo di cappone. Ai clienti abituali de "Il Vero Alfredo", che invece amano trascorrere le festività natalizie tra le mura domestiche avvolti dal calore familiare, le patron Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, propongono il take away del panettone racchiuso in un'elegante confezione brandizzata rossa e oro.