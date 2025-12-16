Nuovo ospedale, Alternativa Popolare: "La presidente Proietti scavalca Terni e le sue istituzioni"

16 dicembre 2025 a

"Dalla stampa apprendiamo che sabato 20 dicembre la Presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Stefania Proietti, sarà a Terni per presentare alla cittadinanza lo studio sulle aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale. Prendiamo atto che la Regione non ritiene necessario alcun confronto reale con la città". Lo si legge in una nota del Gruppo Consiliarec – Comune di Terni.

"Ciò che colpisce, e che riteniamo politicamente grave, è il metodo scelto dalla Presidente Proietti: ancora una volta Terni viene scavalcata, umiliata e privata del diritto a un confronto istituzionale serio e trasparente - continua la nota - Il Consiglio Comunale di Terni aveva formalmente invitato la Presidente a partecipare a un confronto pubblico e istituzionale su un tema strategico come il nuovo ospedale. Su richiesta della stessa Presidente, il Consiglio ha accettato di attendere il 15 dicembre e ha concordato una risposta istituzionale in vista del Consiglio Comunale aperto già convocato per il prossimo 12 gennaio. Un atto di correttezza e di rispetto che oggi appare del tutto disatteso".

"La scelta di organizzare un incontro a Terni senza coinvolgere né invitare l’amministrazione comunale e il Consiglio cittadino non è una semplice svista: è un atto politico preciso. È la dimostrazione di come l’attuale Giunta regionale consideri Terni una città da informare a decisioni già prese, non un interlocutore con cui costruire scelte condivise. Presentare un progetto così rilevante in un contesto “privato”, bypassando le istituzioni democratiche della città, è un gesto di arroganza politica e di totale mancanza di rispetto verso la comunità ternana. Questo è il modello di governo della Regione Umbria: decisioni calate dall’alto, annunci alla stampa, nessun confronto con i territori. Terni merita molto di più. Il Gruppo Consiliare Alternativa Popolare continuerà a denunciare questo atteggiamento e a difendere il ruolo del Consiglio Comunale e il diritto dei cittadini ternani a essere realmente coinvolti nelle scelte che riguardano il futuro della loro città", conclude la nota di Ap.