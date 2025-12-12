Siglato il Protocollo d'intesa tra PNS e ONTM

12 dicembre 2025 a

Sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) e l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM), che ha come finalità quella di realizzare iniziative congiunte orientate alla promozione e valorizzazione delle rispettive funzioni nel campo della tutela e delle scienze del mare.

Il PNS (https://www.pnsitalia.com/), pensato e voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto che l’ha inaugurato il 12 dicembre 2023, nasce come catalizzatore del cosiddetto cluster subacqueo nazionale (istituzioni, industria, start-up, mondo accademico e centri di ricerca), per creare un virtuoso ecosistema utile a valorizzare la capacità di innovazione e la sovranità tecnologica della filiera subacquea nazionale.

Il Protocollo prevede il rafforzamento del dialogo e la cooperazione tra i due enti per sostenere lo sviluppo scientifico e tecnologico nel settore marino, favorendo un networking efficace tra istituzioni, imprese e comunità scientifica, con particolare attenzione alla sicurezza, alla trasparenza e alla sostenibilità.

Il Protocollo è stato sottoscritto dall’Ammiraglio di Squadra Giuseppe BERUTTI BERGOTTO, in qualità di Presidente del Comitato di Direzione Strategica del Polo Nazionale della dimensione Subacquea, dal Presidente dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, Dott. Roberto MINERDO.