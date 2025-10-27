Istituto Friedman su Milei: "La sua è la vittoria della libertà"

Foto: LaPresse

“Oggi l’Argentina ha scritto una pagina storica, e l’Istituto Friedman è orgoglioso di celebrare la straordinaria vittoria del Presidente Javier Milei alle elezioni parlamentari di metà mandato. Con oltre il 40% dei consensi, La Libertad Avanza, il partito guidato dai nostri soci onorari a vita Javier e Karina Milei, ha conquistato seggi fondamentali alla Camera e al Senato, persino nella roccaforte peronista di Buenos Aires. Questo risultato non è solo una vittoria politica, ma un plebiscito per le idee di libertà, libero mercato e responsabilità individuale che Milei incarna con passione e che l’Istituto Friedman promuove da sempre. È la prova che il popolo argentino ha scelto il coraggio di un futuro prospero contro le catene di un passato di crisi. Questa vittoria arriva nonostante ostacoli titanici. Le élite del Paese e non solo hanno fatto di tutto per ostacolare Milei. Hanno orchestrato campagne denigratorie, dipingendolo come un estremista, e profetizzato la sua caduta con sondaggi manipolati e titoli sensazionalistici. Hanno ignorato i risultati concreti del suo governo: l’inflazione scesa dal 200% al 32% in 2 anni, la povertà ridotta di quasi 20 punti percentuali, una crescita economica del 4,5% che pone l’Argentina al vertice dell’America Latina. Hanno scommesso sul fallimento delle sue riforme, ma il popolo ha risposto con chiarezza: si è schierato con Milei, con la sua motosega simbolica contro il clientelismo e con le nostre idee di libertà. Questo trionfo è una vittoria anche per il pensiero di Milton Friedman, che Milei porta avanti con determinazione. Le sue politiche di deregulation, apertura agli investimenti e riduzione del peso dello Stato hanno già iniziato a trasformare l’Argentina in un faro di opportunità, riacquistando fiducia internazionale. Con un Parlamento ora più allineato, Milei potrà spingere ancora più forte per le riforme necessarie per smantellare le strutture stataliste che hanno soffocato il paese per decenni.

Questo è il trionfo delle idee della libertà rese immortali proprio da Javier Milei". Così Alessandro Bertoldi, Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman.