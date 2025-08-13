Joey Mannarino: La voce italo-americana che trasforma il commento in influenza

Luca Rossignoli 13 agosto 2025 a

Alcune voci dividono. Altre definiscono. Quella di Joey Mannarino fa entrambe le cose. Taglia il rumore, polarizza il pubblico e riesce comunque a catturare l’attenzione in un panorama in cui l’attenzione è la valuta più rara. Per i suoi critici è provocatorio, persino incendiario. Per i suoi sostenitori è la rara voce politica che non teme di dire ciò che altri osano solo pensare. Per entrambi è impossibile da ignorare.

L’ascesa di Mannarino non ha seguito il percorso preordinato dell’élite di Washington. Non ha scalato i ranghi dello staff di Capitol Hill né lucidato discorsi nei think tank. La sua carriera è iniziata invece nella radio R&B, dove ha imparato qualcosa di cruciale: la cultura guida la conversazione e l’emozione guida l’azione. In quel mondo ha padroneggiato l’arte di coinvolgere un pubblico, mantenerne l’attenzione e trasformare un messaggio in un movimento. Quando, durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2016, la politica si è scontrata con la cultura, era pronto. Aveva già compreso che la comunicazione politica doveva diventare dinamica e dirompente quanto il mondo che cercava di influenzare.

Come Vicepresidente delle Strategie di Comunicazione di Ad Victoriam International, ha applicato questa comprensione a campagne in tutti gli Stati Uniti. Ha consigliato candidati, gruppi di advocacy e comitati di azione politica, orchestrando raccolte fondi da record e strategie di comunicazione che hanno ridefinito il coinvolgimento popolare. Il suo approccio non è mai stato prudente: è stato tagliente, audace e spesso controverso. Ma ha funzionato.

Per lui la controversia non è un effetto collaterale, ma uno strumento. Nell’era digitale sa che l’attenzione è frammentata e fugace: messaggi che non provocano pensiero, emozione o dibattito semplicemente svaniscono. La sua volontà di spingersi oltre i limiti, sia nelle strategie sia nei commenti pubblici, lo ha reso una figura capace di prosperare nel conflitto e trasformarlo in influenza.

Oggi, oltre alla consulenza, Mannarino è un commentatore politico con oltre 750.000 follower su X e Instagram, che usa non come vanità ma come amplificatore strategico. I suoi interventi sugli eventi attuali, spesso taglienti e polarizzanti, si diffondono rapidamente e finiscono per alimentare discussioni che travalicano lo schermo. I media lo cercano non perché giochi sul sicuro, ma perché non lo fa.

La sua presenza pubblica gli ha aperto nuove porte, tra cui conferenze e panel dove interviene come leader di pensiero. Parla dell’intersezione tra cultura e politica, della meccanica della viralità e delle strategie per trasformare il sentimento pubblico in potere. Le sue intuizioni non provengono dalla teoria, ma da battaglie combattute e vinte.

Le sue radici italo-americane danno profondità alla sua storia. Passa parte dell’anno in Italia, dove la politica è teatro, storia e identità. Questa connessione gli permette di unire tattiche digitali americane con una comprensione europea della tradizione, adattando le strategie a diversi contesti culturali mentre la sua società si espande in Europa e America Latina.

In un’epoca in cui l’influenza si costruisce in pubblico e in tempo reale, Mannarino sa che la controversia è spesso il prezzo della leadership, ma anche la sua fonte. La sua voce rimane tagliente, divisiva e innegabilmente influente.