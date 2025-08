Nasce il primo polo privato integrato delle nanotecnologie made in Italy: Bromance entra nel capitale di TEC STAR

05 agosto 2025 a

Rendiamo visibile l’invisibile. Con questo claim prende vita il primo polo nanotecnologico privato e integrato interamente italiano: Bromance, realtà emergente nel settore delle nanotecnologie, entra nel capitale sociale di TEC STAR, uno dei primi laboratori italiani specializzati nello sviluppo e applicazione di soluzioni nanotecnologiche.

Questa operazione strategica dà origine a un ecosistema unico che integra ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e applicazione di soluzioni nanotecnologiche, ponendosi come riferimento d’eccellenza per il mercato nazionale e internazionale.

“Non ci limitiamo a produrre soluzioni nanotecnologiche: le progettiamo, le testiamo, le applichiamo e le comunichiamo. Un unico interlocutore per dare risposte su misura alle esigenze dell’industria, dell’edilizia, delle infrastrutture, della mobilità e dell’energia”, commenta l’Amministratore Delegato di Bromance, Dario Salvini.

Grazie a un laboratorio interno altamente specializzato, a partnership consolidate con il mondo della ricerca e a un team tecnico dedicato, il nuovo polo è in grado di customizzare ogni intervento, portando l’innovazione direttamente sui materiali e le superfici. I campi di applicazione sono molteplici: protezione da agenti atmosferici, resistenza ai graffiti, trattamento anticalore e molto altro.

Le nanotecnologie consentono di nobilitare ogni tipo di materiale, migliorandone le prestazioni e aggiungendo nuove funzionalità. In questo modo, anche i materiali più comuni diventano intelligenti, resistenti e sostenibili.

Con l’ingresso in TEC STAR, Bromance porta anche il proprio know-how in comunicazione, marketing e diffusione della cultura nanotecnologica, con l’obiettivo di promuovere le opportunità concrete offerte da questo settore strategico per il futuro dell’innovazione applicata.

Per la prima volta in Italia, nasce un soggetto capace di accompagnare il cliente lungo l’intera filiera nanotecnologica: dalla formulazione alla posa, dal laboratorio al cantiere, dall’idea alla superficie.

Bromance è un’azienda italiana specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni nanotecnologiche avanzate per la protezione, il potenziamento e la funzionalizzazione di superfici e materiali. Fondata nel 2021, integra ricerca, formulazione e applicazione diretta, operando in settori come costruzioni, infrastrutture, mobilità, energia, agricoltura e hospitality. I suoi trattamenti – invisibili e applicabili su qualsiasi superficie – permettono di ottenere proprietà antigraffito, autopulenti, termoregolanti, battericide, antiscivolo, prolungando il ciclo di vita dei materiali e riducendo l’impatto ambientale. Attraverso una forte componente di R&D interna e tecnologie brevettate, Bromance si propone come interlocutore unico per soluzioni su misura nel mondo delle nanotecnologie applicate.