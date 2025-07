La PMI innovativa attiva nella sostituzione transcatetere della valvola mitrale

01 luglio 2025 a

a

a

Fondazione ENEA Tech e Biomedical investe 4 milioni di euro in InnovHeart S.r.l., PMI innovativa italiana impegnata nello sviluppo di dispositivi medici avanzati per la cura delle patologie della valvola mitrale. L’operazione si inserisce in un round complessivo da 8 milioni di euro, finalizzato a supportare il proseguimento del trial clinico del sistema Saturn, tecnologia proprietaria per la sostituzione transcatetere della valvola mitrale (TMVR).

InnovHeart ha sede a Milano e opera nel Bioindustry Park Silvano Fumero in Piemonte, polo di riferimento per le scienze della vita, ed è attiva anche negli Stati Uniti attraverso una controllata interamente partecipata. Il sistema Saturn, coperto da 14 famiglie brevettuali, rappresenta una soluzione altamente innovativa per il trattamento di pazienti che non possono essere sottoposti a riparazione mitralica tramite clip o a chirurgia a cuore aperto, offrendo un approccio minimamente invasivo attraverso accesso transettale, oggi preferito dalla comunità medica per sicurezza ed efficacia.

L’investimento si inserisce nella mission di Fondazione ENEA Tech e Biomedical di sostenere la ricerca traslazionale e lo sviluppo di tecnologie biomedicali ad alto impatto, in partnership con attori privati già presenti nel capitale e nel progetto. InnovHeart rappresenta un caso emblematico di eccellenza tecnologica italiana con solido posizionamento internazionale, guidata da un team di alto profilo con comprovata esperienza nel settore dei dispositivi cardiovascolari.