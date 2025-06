Italia-Cina: lo splendore delle luci, la bellezza condivisa

I due Paesi celebrano il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche con un evento culturale e una mostra d'arte a Roma

Mercoledì 25 giugno 2025, presso l’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, si è tenuto l’evento celebrativo “Lo splendore delle luci, la bellezza condivisa”, in occasione del 55° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese. La manifestazione ha riunito esponenti di spicco del mondo istituzionale, culturale e mediatico dei due Paesi, sancendo nuovi accordi di cooperazione e lanciando importanti progetti bilaterali.

La giornata si è aperta con un incontro riservato al Borghetto Farnese, alla presenza del presidente di China Media Group (CMG), Shen Haixiong, e dell’Ambasciatore cinese in Italia Jia Guide, affiancati da figure istituzionali italiane come il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Presidente dei Lincei Roberto Antonelli, il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il Presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, il Presidente di ANICA Alessandro Usai, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma Umberto Croppi, e altri rappresentanti del mondo editoriale, cinematografico e accademico.

Durante l’incontro è stato siglato un importante Accordo di Coproduzione Cinematografica tra i governi dei due Paesi, firmato dal presidente di CMG e dell’Amministrazione Statale Cinese del Cinema Shen Haixiong e dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, alla presenza dell’Ambasciatore Jia Guide.

Nel corso dell’evento principale, condotto da Zou Yun di CCTV (China Media Group), si sono susseguiti interventi istituzionali che hanno sottolineato il significato strategico e culturale della cooperazione italo-cinese. Tra gli oratori: Shen Haixiong, figura di primo piano della comunicazione cinese, il Ministro Valditara, il Presidente FIGC Gravina, l’Ambasciatore Jia Guide e il Direttore dell’Accademia Nazionale Cinese di Pittura Liu Wanming.

La seconda parte dell’evento è stata dedicata al lancio di nuovi progetti culturali congiunti. Tra questi, l’iniziativa “Il dialogo delle civiltà attraverso le immagini – Anno della TV cinese”, la “Settimana italiana del Cinema Cinese 2025” con la partecipazione di registi e attori come Dai Mo, Zhang Yi e Paola Cortellesi, la presentazione della cooperazione tra CMG e Milano-Cortina 2026 per la promozione dei valori olimpici, la coproduzione televisiva dedicata ai siti UNESCO di Palazzo d’Estate (Pechino) e Villa d’Este (Tivoli), e il documentario “Il Nuovo Milione. Marco Polo viaggia ancora”, in onda sul canale MarcoPolo (gruppo Netweek). Durante la cerimonia, CMG ha formalizzato nuovi accordi con partner italiani quali Mediaset, Class Editori, Netweek, Accademia di Belle Arti di Roma e Italpress.

La terza e ultima parte della serata ha visto l’inaugurazione ufficiale della grande mostra d’arte “Lo splendore delle luci, la bellezza condivisa”, alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, del Ministro Shen Haixiong, del Ministro Valditara, del Presidente dei Lincei Antonelli e del Direttore del Museo delle Civiltà Andrea Viliani. La mostra, inaugurata con una breve performance musicale, propone oltre 100 opere e manufatti d’eccellenza provenienti dalla Cina e dall’Italia: capolavori di arte tradizionale, calligrafia, pittura e artigianato, insieme a importanti pezzi delle collezioni del Museo delle Civiltà di Roma.

L’evento si è concluso con la visita guidata alla mostra da parte delle autorità e degli ospiti presenti, tra cui esponenti delle istituzioni italiane e membri delle delegazioni cinesi e italiane coinvolti nei progetti culturali.

Un momento di incontro e scambio di altissimo livello, che testimonia la vitalità del dialogo tra Italia e Cina e ne rafforza i legami attraverso la cultura, l’arte, il cinema e la cooperazione internazionale.