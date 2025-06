I pesci di Merioone invadono l'edicola di piazza Testaccio

10 giugno 2025 a





Inaugurata con grande successo l’ultima Fishes Invasion di Merioone, che ha trasformato l’Edicola Emporio di Piazza Testaccio in una coloratissima vetrina urbana. La nuova collezione dell’artista romano, conosciuto per la sua invasione di pesci stilizzati, porterà nel cuore di Roma, fino al 22 giugno, le iconiche creature accanto a riviste, giornali e cruciverba.

“L’edicola mi ha scaraventato nei miei ricordi di bambino, riportandomi al mio primo contatto con ciò che è adesivo, come le figurine che compravamo da piccoli”, racconta Merioone. “Adesso torno in edicola con i miei stickers, le mie opere e i miei oggetti di design: questo sarà il pop-up che vedrà la più ampia produzione di gadget che ho mai lanciato per una singola collezione”.

HAVE YOU SEEN THIS FISH? è il claim che accompagna l’edicola di Merioone: le installazioni e l’intera linea si rifanno ai tipici prodotti che caratterizzano le edicole, compreso l’immancabile album di figurine, pensato ovviamente per ospitare i fish sotto nuove forme.

In questa tappa romana della Fishes Invasion non poteva mancare il sostegno di Merioone a UNICEF Italia: il ricavato di uno speciale sticker pack sarà infatti interamente devoluto al progetto Regalo Sospeso, che da anni vede l’artista collaborare con il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, a supporto dei bambini ospiti di strutture ospedaliere e case famiglia in Italia.

Partito da New York nel 2015, Merioone ha messo in atto una vera e propria invasione di pesci stilizzati, che di volta in volta hanno preso vita attraverso la sticker e poster art. Dal Sud America all’Estremo Oriente, passando per l’Europa, i fish sono apparsi finora sui muri di ottantadue città e trentanove nazioni, facendosi portatori di programmi sociali e campagne virali che hanno coinvolto un pubblico sempre più vasto.

L’invasione di Merioone ha una particolare predilezione per gli spazi urbani lasciati in stato di abbandono: i pesci, calati nei diversi contesti e adattati alla cultura e ai costumi del luogo che li ospita, donano colore e - soprattutto - richiamano attenzione verso scorci di periferia purtroppo dimenticati. Nell’occupare il loro nuovo posto nel mondo, i fish sono diventati anche un punto di riferimento per i viaggiatori: sanno integrarsi rapidamente e al contempo restituiscono un’immagine rassicurante per i fan di Merioone, che - girovagando per posti lontani - si imbattono in essi.