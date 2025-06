Daydream, la fotografia si fa sogno, incanto e riflessione

04 giugno 2025 a

Non una mostra fotografica. Daydreams, il nuovo progetto espositivo di Mirta Lispi, è un attraversamento visivo tra realtà distorta, natura incantata e stati d’animo sospesi. Apre venerdì 6 giugno alle ore 18.00 negli spazi di ABACO, per il ciclo "OPEN! Le mostre di Abaco".

Le immagini di Daydreams non documentano: evocano. Sono visioni trasformate, nate da scatti in pellicola poi rimanipolati digitalmente e stampati in fine art. Il risultato? Fotografie evanescenti, grafiche, quasi liquide, in bilico tra un sogno lucido e una memoria che si rifiuta di svanire.

Mirta Lispi parte da una riflessione intima sul rapporto tra esseri umani e natura, e la necessità di tornare ad ascoltare il silenzio delle piante, il suono dei fiori, il movimento nascosto nei parchi cittadini. Quando le relazioni umane si fanno rumorose e disordinate, Daydreams invita a cercare rifugio in ciò che è immobile, ma vivo.

"Passeggiare in un bosco può essere più curativo di mille party", scrive l’artista. La sua ricerca visiva lo dimostra, foto dopo foto, sogno dopo sogno.

Mirta Lispi vive due vite, entrambe al ritmo dell’immagine e del suono. Fotografa di giorno da oltre vent’anni, firma ritratti per le principali testate italiane, catturando volti noti dello spettacolo, dello sport e della cultura. Di notte, si trasforma in dj, portando la sua energia dietro alla console. Romana, classe 1976, diplomata allo IED, ha iniziato come assistente del maestro Giovanni Cozzi e ha immortalato un’intera generazione come fotografa ufficiale di MTV.