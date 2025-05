Prevenzione urologica: partire dai giovani per la salute a lungo termine

09 maggio 2025 a

LA PREVENZIONE UROLOGICA MASCHILE: ARTEMISIA PARTIRE DAI GIOVANI PER COSTRUIRE SALUTE A LUNGO TERMINE

Il Centro di Alessandria – Laboratorio Analisi Cliniche di Via Piave 76 Roma è un punto di riferimento per la salute urologica maschile, con percorsi dedicati ai ragazzi e ai giovani adulti Parlare di urologia con i ragazzi non è sempre facile. Spesso si tende a considerare l’apparato urinario e riproduttivo maschile come qualcosa da controllare “più avanti”, solo in caso di sintomi o problemi evidenti. In realtà, la prevenzione urologica dovrebbe iniziare già in giovane età, quando il corpo è in fase di sviluppo e ogni squilibrio può avere conseguenze nel tempo, anche silenziose. Al Centro di Alessandria – Laboratorio Analisi Cliniche di Via Piave 76 Roma, siamo convinti che la salute si costruisca prima che si curi. Per questo abbiamo creato percorsi specifici per i giovani, per accompagnarli nella scoperta consapevole del proprio corpo, offrendo competenza, ascolto e strumenti concreti per prevenire disturbi futuri.



PERCHÉ UN CONTROLLO UROLOGICO DA GIOVANE È UNA SCELTA INTELLIGENTE

Molte patologie urologiche si sviluppano senza sintomi evidenti. Individuarle in fase iniziale permette trattamenti meno invasivi, risultati migliori e la possibilità di evitare complicazioni in età adulta. Ecco alcune condizioni che è possibile intercettare precocemente: Varicocele: dilatazione delle vene del testicolo, comune nei ragazzi, spesso asintomatica ma potenzialmente causa di infertilità. Infiammazioni e infezioni urinarie o genitali: trascurate, possono diventare croniche o influire sulla sfera sessuale. Disfunzioni ormonali: alterazioni nei livelli di testosterone che possono influenzare sviluppo, forza muscolare, umore e libido. Anomalie congenite o traumi: spesso sottovalutati, possono essere risolti o monitorati con semplici esami.



COSA OFFRIAMO AI GIOVANI PRESSO IL NOSTRO CENTRO

Presso il nostro centro, ogni ragazzo trova un ambiente riservato, professionale e accogliente, dove può ricevere: Visita urologica specialistica con anamnesi completa e valutazione personalizzata, Ecografia testicolare e prostatica per verificare la struttura e la salute degli organi, Analisi del liquido seminale (spermiogramma) per chi ha dubbi o desidera un check-up completo, Esami ormonali (FSH, LH, testosterone, prolattina, ecc.), Esami delle urine e urinocoltura in caso di infezioni o disturbi, Consulenza sulla prevenzione sessuale, sulle abitudini sane e sull’igiene intima, Percorsi su misura in base all’età, allo stile di vita (sportivo, sedentario, fumatore, ecc.) e alla storia clinica. Il tutto in tempi rapidi, con referti chiari e supporto medico continuo.

QUANDO INIZIARE? IL MOMENTO GIUSTO È ADESSO

Non bisogna aspettare di “avere un problema” per fare prevenzione. La prima visita urologica può essere utile già dai 16-18 anni, specialmente se si pratica sport intensivo, se ci sono familiarità per patologie urologiche o semplicemente per iniziare a prendersi cura della propria salute. Ogni ragazzo dovrebbe conoscere il proprio corpo, sapere cosa è normale e cosa no, e potersi confrontare con specialisti affidabili.



UN CENTRO DI ECCELLENZA AL SERVIZIO DELLA SALUTE MASCHILE

Il Centro di Alessandria – Laboratorio Analisi Cliniche di Via Piave 76 Roma si distingue da anni per la qualità dei servizi offerti e per l’approccio umano e personalizzato. In ambito urologico, collaboriamo con specialisti di comprovata esperienza, attrezzature diagnostiche di ultima generazione e percorsi dedicati ai più giovani. La salute maschile è un patrimonio da proteggere. Prevenire oggi significa vivere meglio domani.