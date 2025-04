Fs: Trenitalia, oltre 600 posti bici al giorno su Intercity

ferrovie

Sono oltre 600 i posti bici offerti ogni giorno sugli Intercity di Trenitalia (Gruppo FS) che hanno permesso di trasportare 43mila bici nel 2024. Sui treni Intercity, infatti, è presente un’area bike, dove sono disponibili sei posti bici e i passeggeri possono agganciare la propria bicicletta in modo verticale e usufruire di punti di ricarica per le e-bike. "Con oltre 600 posti bici al giorno offerti, solo nel 2024 Intercity ha permesso di trasportare oltre 43mila bici a bordo dei propri treni, riducendo l’emissione nell’aria di oltre 700 tonnellate di CO2 rispetto all’utilizzo dell’auto. Si tratta di un servizio molto apprezzato, con un trend di crescita rispetto agli anni precedenti, che viene confermato anche in questi primi tre mesi dell’anno. Un connubio, quello tra treno e bici, che conferma l’impegno di Intercity per una mobilità sostenibile, accessibile e capillare, per raggiungere tutte località, anche quelle meno note», ha dichiarato Domenico Scida, Direttore Business Intercity di Trenitalia, in occasione della Fiera del Cicloturismo a Bologna iniziata venerdì 4 aprile e che si chiude oggi 6 aprile.

Il servizio Intercity, nell’ultimo periodo, è protagonista di un percorso di crescita. Il brand sta puntando molto sul prodotto e sui servizi a bordo, con un forte impegno verso l’innovazione e il comfort dei viaggiatori. Viaggiatori che, proprio su questo mezzo, possono comodamente salire con la propria bici. A maggio, inoltre, in occasione della partnership con il Giro d’Italia, si potrà trasportare gratuitamente la propria bici a bordo di Intercity. Questo per evidenziare, qualora ci fosse il bisogno, quanto il mezzo a due ruote ecologico per antonomasia sul treno sia veramente benvenuto. Intercity è, d'altronde, un servizio bike-friendly grazie agli spazi dedicati al trasporto delle biciclette. Il viaggio treno + bicicletta è scelta che risulta essere anche sostenibile, riduce l'impatto ambientale ed è pratico, smart e green. Per incentivare le persone ad utilizzare i due mezzi green per eccellenza, Intercity – in collaborazione con la piattaforma di travel podcast Loquis – realizzerà un podcast con 40 episodi che racconteranno i luoghi attraversati dalle ciclovie accessibili dalle stazioni raggiunte dai propri treni.