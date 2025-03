Il ministro Schillaci: dal Regolamento sullo Spazio Europeo dei dati sanitari più tutela per il diritto alla salute

21 marzo 2025 a

a

a

Si è aperta questa mattina, alla presenza del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, la due giorni del convegno “Sanità Digitale. Regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari e fonti interne”. Il Ministro della Salute dopo aver salutato il coordinatore scientifico, Prof. Arnaldo Morace Pinelli,

il Prof. Nathan Levialdi Ghiron, Magnifico Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, e il Prof. Armando Calabrese, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa dell’Università di Roma “Tor Vergata” è intervenuto sul tema dell’incontro sottolineandone la rilevanza a pochi giorni dall’entrata in vigore, il 26 marzo 2025, del Regolamento sullo Spazio Europeo dei Dati Sanitari. Il Ministro Schillaci ha spiegato come “L’innovazione e lo sviluppo digitale stiano rivoluzionando molteplici settori. In particolare, in ambito sanitario c’è la possibilità di avere tante opportunità nel campo della ricerca, della prevenzione, della cura, dello sviluppo dei servizi e dell’assistenza, ma anche un supporto alla diagnostica in campo predittivo e una migliore programmazione sanitaria. Penso – ha continuato il Ministro - alle apparecchiature di nuova generazione sempre più sicure e sofisticate, ai tanti inediti scenari aperti dall’AI, così come la telemedicina per l’assistenza sanitaria da remoto. Sono tutti asset strategici sui quali stiamo investendo per assicurare ai cittadini una sanità più moderna, più equa e più efficace”. Il Ministro ha poi continuato sottolineando come

si stia “lavorando per cogliere a pieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie a partire dalla capacità straordinaria di abbattere tempi, distanze e confini. L’innovazione di fatto sta delineando i contorni della sanità che io chiamo del terzo millennio e questo ci porta ad una riflessione su quali siano i migliori strumenti da adottare, su come e quando impiegarli, affinché sia sempre tutelato il diritto alla salute e la dignità delle persone. In questo contesto nasce il Regolamento sullo Spazio Europeo dei Dati Sanitari in cui l’Unione Europea compie un passo decisivo verso la digitalizzazione della sanità, migliorando l’accesso ai dati sanitari elettronici, favorendo la condivisione sicura delle informazioni mediche tra gli stati membri. Lo spazio europeo dei dati sanitari consente da una parte l’uso primario dei dati per fini assistenziali, dall’altra il loro uso secondario in ambito di ricerca, innovazione e politiche sanitari”.