Quarta edizione premio giornalistico Mario Sarzanini: ecco i sette vincitori

Sono stati assegnati i sette riconoscimenti del premio giornalistico in memoria di Mario Sarzanini, storico corrispondente della cronaca giudiziaria dell’Ansa, giunto alla sua quarta edizione.



Il ricordo di Mario Sarzanini

Mario Sarzanini è stato un giornalista italiano di spicco, noto per la sua lunga carriera nel campo della cronaca giudiziaria a Roma. Nato a Genova nell'aprile del 1934, ha iniziato la sua carriera giornalistica a Milano, diventando professionista nel 1964. Successivamente, si è trasferito a Roma, dove ha lavorato per l'agenzia di stampa Ansa per 40 anni, diventando un punto di riferimento nella sala stampa di Piazzale Clodio.



Nel corso della sua carriera, Sarzanini ha coperto numerosi eventi di rilievo nazionale, tra cui il massacro del Circeo, l'omicidio di Pier Paolo Pasolini, gli anni del terrorismo, il caso Moro, l'attentato a Papa Giovanni Paolo II e la maxi-inchiesta su 'Mafia Capitale'.



Dopo la sua scomparsa il 18 marzo 2021, la sua eredità è stata celebrata attraverso l'istituzione del «Premio Giornalistico Mario Sarzanini», giunto alla quarta edizione. Questo premio, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti e dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi, riconosce l'eccellenza nel giornalismo in sette categorie: uffici stampa, carta stampata, web e podcast, radio, televisione, agenzie di stampa e il premio speciale alla carriera.



I vincitori

Ecco quindi una lista dei vari vincitori nelle diverse categorie:



Carta stampata: Vincenzo Bisbiglia (Il Fatto Quotidiano);

Televisione: Vittorio Brumotti (Striscia la Notizia);

Uffici stampa: Agostino Vitolo (Carabinieri);

Web e podcast: Mia Ceran per il podcast The Essential;

Agenzie: Marco Maffettone (Ansa);

Radio: Giusi Legrenzi (Rtl).



Il premio speciale alla carriera è stato invece consegnato a Rino Barillari. Celebre come «king dei paparazzi», il fotografo ha immortalato decenni di storia italiana, raccontando attraverso i suoi scatti la Dolce Vita romana, gli scandali e i grandi personaggi del cinema, della politica e dello spettacolo.



Premio speciale al film «Il ragazzo dai pantaloni rosa» che racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di 15 anni che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo.



La giuria del premio e il giorno della premiazione

La giuria del premio, presieduta da Andrea Balzanetti, è composta da Andrea Cappelli, Luigi Contu, Emma D'Aquino, Guido D'Ubaldo, Massimo Martinelli, Flavio Natalia, Andrea Pucci e Davide Desario.



«Anche quest’anno abbiamo voluto dare un riconoscimento a colleghi che hanno mostrato passione e rigore nel mestiere così come Mario Sarzanini al quale ha dedicato la propria vita», spiega il presidente della giuria Andrea Balzanetti, uno dei tantissimi giornalisti che hanno iniziato proprio con lui la carriera.



La premiazione si terrà martedì 18 marzo alle 18.00 presso l'Aula Magna dell'Università Guglielmo Marconi in via Vittoria Colonna, 11 a Roma.



A consegnare i riconoscimenti sarà la giornalista Filomena Leon