Giochi, ACADI coinvolge Kessler e Ruggieri quali Consiglieri Tecnici

17 febbraio 2025

ACADI, l’Associazione che riunisce i Concessionari di Giochi Pubblici, ha annunciato la nomina degli ex deputati ed esperti Giovanni Kessler e Andrea Ruggieri a Consiglieri Tecnici. Un passo strategico per rafforzare la propria azione istituzionale e migliorare l’efficacia della regolamentazione del settore.

Kessler, con una lunga carriera nelle istituzioni italiane ed europee, è stato Procuratore distrettuale antimafia, Deputato, Direttore dell’OLAF e Capo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La sua esperienza nelle concessioni e nella lotta alla criminalità lo rende una figura di riferimento per la regolamentazione del gioco pubblico.

Ruggieri, giornalista, avvocato ed ex Deputato, ha maturato competenze nel mondo della comunicazione e della politica. Il suo ruolo sarà quello di rafforzare il posizionamento mediatico di ACADI, rendendo l’Associazione più incisiva nel dibattito pubblico e istituzionale.

Il Presidente di ACADI, Geronimo Cardia, ha evidenziato l’importanza di queste nomine, sottolineando la necessità di un settore regolamentato con regole chiare e una comunicazione efficace per contrastare il proibizionismo e l’illegalità. Secondo Cardia, il gioco pubblico regolamentato non può essere escluso dai territori, ma deve operare in un quadro giuridico che ne garantisca la sicurezza e la trasparenza.

Con questa scelta, ACADI ribadisce il proprio impegno nella difesa della rete concessoria, lavorando per un settore regolamentato che possa garantire legalità e tutela per i cittadini.