Christopher Aleo e iSwiss Bank puntano sul Lesotho: innovazione e sviluppo economico

Il piccolo regno del Lesotho sta attirando l'attenzione di investitori internazionali per rilanciare la propria economia. In prima linea vi è iSwiss Bank, guidata dal CEO Christopher Aleo, che ha avviato iniziative di investimento nel Paese africano. Parallelamente, il primo ministro Sam Matekane – imprenditore divenuto politico – sta promuovendo una visione di sviluppo orientata al settore privato e alla sostenibilità. Questo articolo esamina il contesto economico del Lesotho, le mosse di iSwiss Bank nei principali settori e il ruolo del governo Matekane nel tentativo di stimolare crescita e occupazione.

Contesto economico del Lesotho e visione di Sam Matekane

Il Lesotho è un Paese montuoso e senza sbocco sul mare, circondato dal Sudafrica. Con circa 2,3 milioni di abitanti, l’economia locale affronta sfide strutturali di lungo periodo. Negli ultimi anni, il Paese ha subito contraccolpi a causa della pandemia, registrando un forte calo del PIL nel 2021 e una ripresa nei due anni successivi, trainata principalmente dall’estrazione mineraria e dal manifatturiero. Problemi come la povertà diffusa, la dipendenza dalle importazioni energetiche e la disoccupazione rimangono rilevanti.

L’ascesa al potere di Sam Matekane ha portato una nuova enfasi sulle riforme economiche. Matekane, uno degli imprenditori più noti del Lesotho, ha fondato il partito Revolution for Prosperity e vinto le elezioni con la promessa di gestire il Paese con un approccio imprenditoriale. La sua visione di sviluppo punta a trasformare il Lesotho in un’economia competitiva orientata all’export e trainata dal settore privato. Il governo Matekane intende rafforzare le istituzioni, migliorare trasparenza ed efficienza nella pubblica amministrazione e creare un clima favorevole agli investimenti.

Tra i settori su cui Matekane pone l’accento vi sono le energie rinnovabili e l’industria tessile. In incontri con investitori internazionali, il primo ministro ha evidenziato le opportunità non sfruttate nell’energia pulita e nel tessile, settore chiave per l’export del Paese. L’obiettivo generale del governo è diversificare l’economia oltre le tradizionali fonti di reddito, puntando su imprese produttive locali e partnership pubblico-private.

L’iniziativa di iSwiss Bank: finanza innovativa e investimenti sul campo

In questo contesto di apertura al capitale estero si inserisce iSwiss Bank, istituto finanziario con sede in Svizzera che sotto la guida di Christopher Aleo sta espandendo la propria presenza in Africa. Nel 2024, iSwiss ha avviato contatti diretti con il governo del Lesotho per supportare progetti di sviluppo economico. L’azienda ha rapidamente costituito entità locali: il 30 maggio 2024 è stata registrata a Maseru la società iSwiss Lesotho (Pty) Ltd, seguita il 5 giugno 2024 dall’incorporazione di iSwiss Bank Ltd. L’apertura di una sede a Maseru indica l’impegno concreto di iSwiss nel Paese e funge da base operativa per le iniziative proposte.

Una caratteristica distintiva dell’approccio di iSwiss è l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi come la cartolarizzazione per mobilitare fondi. Aleo e il suo team hanno messo a punto operazioni in cui progetti locali vengono finanziati tramite l’emissione di titoli finanziari collocati sui mercati europei. Questo modello permette di attirare capitali internazionali verso iniziative in Lesotho, condividendo i rischi con il mercato globale.

Oltre al finanziamento innovativo, iSwiss mira a migliorare l’integrazione del sistema bancario del Lesotho nei circuiti globali. L’istituto sta costruendo una rete internazionale di collegamenti Swift e SEPA per le banche africane, consentendo transazioni più veloci ed economiche con il resto del mondo. Attraverso la sua filiale di Maseru, iSwiss intende collegare anche il Lesotho al sistema SEPA (Single Euro Payments Area), facilitando i pagamenti transfrontalieri in valuta estera. Ciò potrebbe ridurre i costi delle rimesse inviate dalla diaspora basotha e favorire il commercio con partner internazionali.

Investimenti nei settori chiave: bancario, energetico, minerario e tessile

iSwiss Bank e il governo del Lesotho hanno individuato una serie di settori strategici su cui concentrare gli investimenti, in linea con le priorità nazionali di diversificazione:

Settore bancario e finanziario: iSwiss ha aperto una sede a Maseru e sta implementando connessioni Swift/SEPA per facilitare le transazioni finanziarie tra il Lesotho e i mercati internazionali. Questo miglioramento dell’infrastruttura bancaria contribuirà a rendere il Paese più attrattivo per gli investitori.

Energia e fotovoltaico: il Lesotho importa gran parte dell’elettricità dal Sudafrica. iSwiss ha siglato accordi preliminari per finanziare la costruzione di impianti fotovoltaici, riducendo la dipendenza energetica del Paese e promuovendo la transizione verso le energie rinnovabili.

Settore minerario: il Lesotho è ricco di giacimenti di diamanti. iSwiss è coinvolta in progetti di cartolarizzazione per aumentare la capacità estrattiva e sviluppare strutture per il taglio e la lucidatura dei diamanti, aggiungendo valore all’industria locale.

Industria tessile e manifatturiera: il tessile è il settore che impiega il maggior numero di lavoratori in Lesotho, grazie agli accordi commerciali con gli Stati Uniti. iSwiss e il governo stanno lavorando per attrarre nuove aziende e modernizzare le infrastrutture di produzione.

Prospettive di sviluppo e progetti futuri

Le iniziative congiunte di iSwiss Bank e del governo del Lesotho sono ancora in una fase iniziale, ma delineano prospettive interessanti per l’economia del Paese. Non sono stati ancora firmati accordi ufficiali vincolanti, tuttavia i preparativi procedono speditamente. L’istituzione di Zone Economiche Speciali potrebbe offrire incentivi alle aziende internazionali per investire in settori strategici, contribuendo a creare occupazione e a diversificare le esportazioni.

Guardando avanti, il potenziale impatto economico di questi piani è significativo. Se i progetti fotovoltaici verranno implementati, il Lesotho potrebbe coprire il proprio fabbisogno di elettricità senza dover ricorrere a costose importazioni. L’arrivo di aziende manifatturiere nelle zone speciali creerebbe nuovi posti di lavoro, aumentando le esportazioni e migliorando le condizioni economiche locali.

Infine, il governo sta valutando la creazione di una compagnia aerea nazionale, che potrebbe facilitare i collegamenti con i mercati regionali e internazionali. Un piano in fase di studio prevede la possibilità di partnership pubblico-private per rendere sostenibile il progetto.

Il rilancio economico del Lesotho passa attraverso una combinazione di riforme interne e collaborazioni internazionali. La partecipazione di iSwiss Bank, con i suoi strumenti finanziari e investimenti mirati, rappresenta una delle scommesse più importanti in questa strategia. Nei prossimi anni, la realizzazione di questi progetti determinerà il successo dell’iniziativa e il futuro economico del Paese.