Giornata Nazionale della Mobilità Sostenibile, Toni Purcaro (DEKRA): "Coniugare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale"

11 febbraio 2025 a

a

a

Oggi si celebra la Giornata Nazionale dedicata ai temi della mobilità sostenibile e smart cities che rappresenta un momento cruciale per riflettere sul futuro delle nostre città e sulla necessità di una trasformazione profonda del modo in cui ci spostiamo. Ne parliamo con Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia.

“Oggi è necessario un approccio collaborativo tra aziende, istituzioni e stakeholder per accelerare la transizione verso soluzioni di mobilità che riducano l’impatto ambientale. La sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un’opportunità per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità”.

Città intelligenti verso futuro sostenibile

Secondo Purcaro: “La strada verso un futuro più sostenibile passa dalla progettazione di città intelligenti, capaci di coniugare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. Le città del futuro devono essere inclusive, connesse e rispettose delle risorse del pianeta. Questa visione si inserisce in un contesto globale segnato da sfide complesse, che vanno dal cambiamento climatico alla necessità di ridurre le emissioni inquinanti. Solo attraverso un confronto aperto e un obiettivo comune possiamo definire un percorso chiaro verso il 2030, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”.

Sicurezza e innovazione al centro del cambiamento

“DEKRA - continua Purcaro - leader globale nella sicurezza della mobilità, è da tempo impegnata a sostenere questa transizione, offrendo competenze e soluzioni innovative. Il progresso tecnologico deve sempre andare di pari passo con la sostenibilità e la responsabilità sociale. In DEKRA crediamo che la centralità dell’essere umano debba rimanere il fulcro di ogni trasformazione, per garantire un futuro migliore alle generazioni di oggi e di domani”.

In tal senso, sottolinea Purcaro “dall’ultimo Rapporto DEKRA sulla Sicurezza Stradale 2024 si evidenzia come la qualità e lo stato delle infrastrutture stradali siano essenziali per ridurre gli incidenti. La crescente interconnessione tra veicoli e infrastrutture, supportata da tecnologie avanzate come il 5G e l'Intelligenza Artificiale, è un’opportunità importante per una gestione più sicura del traffico creando, al tempo stesso, le condizioni affinché la ‘Vision zero’ sia un obiettivo realistico da raggiungere".