"Salta l'impianto capillare in diretta": Lodoli risponde a Tonon sui social

Striscia la notizia riprende una scena imperdibile. Raffaello Tonon, ospite a Mattino5 con Cesare Ragazzi, si pettina in diretta mentre in studio si parla di tricologia. Ma qualcosa va storto: salta l'impianto capillare, forse non ben ancorato. E la scena di Tonon, che sembra imbarazzato, diventa subito virale.

A lui, sui social, risponde Riccardo Lodoli (che ha fondato Hai Again a Roma e che da un decennio si occupa di protesi capillari ad alti livelli). "Tonon vieni da me, ti sistemo io tutto", dice Lodoli. L'imprenditore romano, quasi trentenne, va fortissimo anche su Tiktok con i suoi "capelli" donati anche a chi non ne ha.