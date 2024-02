Eleonora Daniele madrina del Premio Corecom Sanremo 2024

10 febbraio 2024 a

A Sanremo è stato si è svolta la cerimonia di consegna del terzo Premio Corecom Sanremo 2024, organizzato e promosso da Corecom Liguria, Consiglio Regionale Liguria, Agcom e RAI. Il Premio è riservato alla canzone con il miglior testo attinente a tematiche di carattere sociale tra quelle presentate in gara al 74° Festival di Sanremo 2024, nonché alle personalità che si sono particolarmente distinte nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla tutela dei minori. Il Corecom Liguria ha dato vita a questo Premio che, attraverso la suggestione generata dalla musica, intende promuovere e incoraggiare un utilizzo consapevole della tecnologia, della rete e di tutti gli strumenti digitali, in particolare da parte dei giovani, nonché sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche del cyberbullismo, della violenza sulle donne e della discriminazione in qualsiasi sua forma (di genere, di etnia, di orientamento sessuale). Madrina del Premio è Eleonora Daniele, volto noto di Rai 1, giornalista e conduttrice di “Storie Italiane”.

Il Presidente della Giuria per l’edizione 2024 è Filippo Lucci, giornalista professionista, già Presidente del Coordinamento nazionale Corecom e attualmente Presidente del Consorzio Punto Europa. Tra i componenti della giuria Paolo Vallesi (cantante e vincitore del Festival nel 1991), Giancarlo Genise (vocal coach), Francesca Alotta (cantante, vincitrice Festival di Sanremo 1992), Valerio Scanu (cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2010), Red Canzian (cantante Pooh), Highsnob (cantante), Tiziana Giardoni (Associazione Stefano d’Orazio moglie del compianto batterista e cantante dei Pooh), Liana Maggiano (Componente Corecom Liguria), Antonio Donato Marra (Presidente Nazionale Corecom), Antonio Mezzancella (conduttore, imitatore e cantante), Cataldo Calabretta (avvocato e giornalista), Stefano De Angelis (compositore), Massimiliano Capitanio (Commissario Agcom), Gianmarco Medusei (Presidente consiglio regionale Liguria), Enrico Cotugno (dirigente Agcom),Daniela Leuci, (esperta di comunicazione e coordinatrice del premio) e Vinicio Tofi (già Presidente Corecom Liguria). Alla cerimonia di consegna prenderanno parte il Presidente del Consiglio regionale Liguria Gianmarco Medusei, il Presidente del Corecom Liguria Manfredi Maglio, il Commissario Agcom Massimiliano Capitanio, il Presidente della giuria del Premio Filippo Lucci e la Madrina Eleonora Daniele oltre i premiati che saranno resi noti durante la conferenza stampa. I premi scelti per questa edizione sono stati realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, che realizza anche i premi speciali del Festival e consistono in un bassorilievo in argento realizzato interamente a mano e dipinto con smalti raffigurante il teatro del Casinò di Sanremo.

“Siamo molto soddisfatti come Corecom Liguria – dichiara il Presidente Manfredi Maglio – per l’adesione e l’attenzione verso la III° edizione del Premio Corecom Sanremo 2024. Una giuria qualificata con nomi di così alto spessore artistico e culturale, certifica il grande lavoro che abbiamo voluto mettere in campo per questa edizione, che si rafforza anche per le adesioni ufficiali di istituzioni come Consiglio regionale Liguria, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e RAI. Il nostro principale interesse sono i minori e la diffusione di una cultura del rispetto dell’altro attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Per questo obiettivo non smetteremo mai di batterci e di mettere in campo impegno, passione e competenze. Attraverso la musica e la grande attenzione mediatica generata dal Festival di Sanremo cercheremo sempre di più di veicolare messaggi positivi e di sensibilizzazione”.