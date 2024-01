Centro dentale Corbo: un successo oltre i confini con il "turismo dentale in Italia"

29 gennaio 2024 a

“Intraprendere la strada meno battuta è il segreto del successo. Tutto questo richiede differenziazione, innovazione e audacia. Nel 2008, a Canicattì, Aldo Corbo ha fondato il CENTRO DENTALE CORBO abbracciando questo principio. "Il nostro centro è all'avanguardia nell'implantologia dentale, incarnando la garanzia, la qualità e la professionalità. Con uno staff altamente specializzato e in costante aggiornamento, offriamo prestazioni di altissimo livello, utilizzando tecniche all'avanguardia e materiali di qualità Made in Italy", dice Aldo Corbo a Il Tempo. "Ma ci siamo differenziati ancora di più, abbiamo inventato una nuova strada: il turismo dentale in Italia. Perché cercare all'estero quando possiamo offrire eccellenza qui in Italia? Migliaia di persone, provenienti da tutta Italia e oltre, ci hanno scelto per ritrovare il sorriso a costi accessibili", continua. E poi: "Potreste chiedervi come sia possibile garantire professionalità, sicurezza e costi contenuti. Niente magia, nessun sottorifugio, solo una strategia ben pensata: i nostri laboratori odontotecnici interni e l'acquisto diretto di impianti ci consentono di abbattere i costi del 50% rispetto ai concorrenti, italiani e non".

Ora il centro fondato e guidato da Aldo Corbo ha un nuovo obiettivo: creare una rete di centri affiliati per portare la nostra eccellenza in ogni angolo del Paese."

"L'ampliamento del concetto di affiliazione al brand rappresenta la nostra prossima fase di crescita e condivisione dell'eccellenza odontoiatrica di Centro Dentale Corbo. L'affiliazione non è solo una connessione formale, ma un partenariato basato sulla condivisione di valori e obiettivi", spiega Corbo.