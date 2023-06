Nanda Alfi ai follower: "Mai mollare e crederci sempre". Poi sulla vita da influencer svela…

Francesco Fredella 16 giugno 2023 a

Nanda Alfi - modella e creator di OnlyFans - sta cavalcando un grande successo. “Sono partita in quarantena quando ero rimasta senza lavoro e ho cercato una seconda via per costruirmi il mio futuro", aveva raccontato a Il Tempo. Oggi, con migliaia e migliaia di followers e visualizzazioni sui social, continua a fare battaglia a chi l'ha tratteggiata con appellativi poco consoni al buon costume. "Consiglio di essere sempre costanti, non mollare mai e crederci sempre", sottolinea.

"La vita da influencer è più dura di quel che sembri, penso ogni giorno a nuove idee e a contenuti da portare sui miei social. "Non smetterò mai di ringraziare i miei follower ogni giorno per tutto il supporto che mi danno, ci sono sempre per loro e gli do sempre consigli e solidarietà", conclude Nanda Alfi che è stata una delle protagoniste del reality “Ti spedisco in convento 2” (in onda su Real Time). Alfi ama fare video per i fan strizzando l'occhio a nuovi progetti interessanti, come viaggiare e fare del bene. Tra le mete preferite: Cuba, Egitto, Marocco, Tunisia, Turchia, Grecia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Spagna e Canarie.