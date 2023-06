Al Mic il libro di De Luca: quale destino per l'Occidente nello stato di emergenza

07 giugno 2023 a

Quale futuro hanno gli Stati occidentali nella perenne rincorsa dell'ultima emergenza? Come si tutelano le democrazie liberali nell'era delle catastrofi geopolitiche, pandemiche e naturali ? La sfida della salvaguardia dello stato di diritto è al centro del libro di Valerio De Luca, direttore della Scuola ''Carlo Azeglio Ciampi'' di Politiche Economiche e Sociali. Edito da Giuffrè, il volume:' 'Lo stato globale di emergenza'' sarà presentato giovedì 8 giugno alle 15 al Ministero della Cultura in sala della Crociera (via del Collegio Romano, 27, Roma).

''Le continue crisi sistemiche, la minaccia nucleare, le migrazioni e le pandemie, l'accelerazione della rivoluzione digitale, hanno una magnitudine tale da determinare profonde trasformazioni giuridiche e costituzionali nella direzione di un'inedita "grande forma": lo Stato globale di emergenza'', afferma Valerio De Luca. Con l'autore interverranno: Giampiero Massolo, Presidente di ISPI e Mundys, Giovanni Pitruzzella, Avvocato Generale Corte di Giustizia UE, Andrea Prencipe, Rettore della Luiss. Modera Cesara Buonamoci, Vice Direttore del Tg5.