Emergenza migranti, il piano di Tajani e Weber: servono soluzioni condivise

Migranti, Tajani e Weber chiedono un maggior coinvolgimento degli Stati europei nella soluzione dell'emergenza. Per arginare il problema è necessaria una maggior collaborazione dei singoli Paesi che dovranno superare gli egoismi nazionali in vista di un interesse comune. «L’Unione Europea ha urgente bisogno di correggere la sua politica migratoria, prestando particolare attenzione al Mediterraneo centrale, dove gli arrivi irregolari continuano ad aumentare nonostante lungo le altre rotte si osservi una diminuzione dei flussi». Lo scrivono il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il capogruppo del partito popolare europeo, Manfred Weber, in un intervento su La Stampa.

«Per avere successo - spiegano - occorrerà costruire una politica migratoria che dimostri l’unità di tutti gli Stati membri e la volontà di trovare soluzioni condivise. Non centreremo mai l’obiettivo se continueremo a chiudere i confini nazionali e a discutere su chi dovrebbe accogliere gli ultimi migranti sbarcati sulle nostre coste, se invece della solidarietà europea a prevalere saranno gli egoismi nazionali». Secondo Tajani e Weber una «politica migratoria efficace» deve «iniziare col rendere sicuri i nostri confini». L’Ue, proseguono, dovrebbe poi «stabilire un codice di condotta per le navi delle Ong» e «lavorare a stretto contatto con i nostri partner in Africa sub-sahariana per affrontare le cause profonde della migrazione».