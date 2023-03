La ricetta dell'imprenditore Rosario Saporito: "Investire a Firenze può essere un modo per avere un capitale sicuro"

Francesco Fredella 31 marzo 2023 a

Firenze è una delle città più belle e più amate dai turisti. E' qui che fonda le basi il "Rinascimento turistico", così viene spesso definito: lo sa bene Rosario Saporito, originario di Lagonegro (Potenza), fiorentino d'adozione. Lui, dopo il diploma, si specializza in restauro di edifici storici. "A Firenze, camminando, resti con il naso all'insù per le bellezze architettoniche: tutto questo va preservato", racconta Saporito, che nel 2004 apre un'attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia. Nel 2011, invece, diventa comproprietario di parte della Galleria commerciale sotterranea di piazza della Stazione (nel 2021 cede la sua quota).



"Investire a Firenze può essere un modo per avere un capitale sicuro", racconta Saporito. "Tutto questo grazie ad città che vive di turismo, patrimonio culturale tra i più belli del mondo. Si tratta di città vivibile e dinamica a misura d'uomo. Un vero museo a cielo aperto", continua. Saporito con la sua attività edile strizza l'occhio, sicuramente, ad una transizione Green. Parole d'ordine? "Attenzione alla sostenibilità ambientale, autosufficienza energetica, recupero delle acque piovane: si tratta di comfort che - sempre secondo Saporito - riducono le spese delle famiglie.