Quali sono i settori che cresceranno nel 2023

Per tutti coloro che hanno mire di investimento, non c’è dubbio che il 2022 si è rivelato piuttosto fallimentare sotto tanti aspetti. Proviamo a dare un’occhiata a quali settori sapranno seguire un trend molto interessante e favorevole nel corso del 2023. Se il settore dei giochi online pare ormai da tempo aver preso una strada davvero ben indirizzata, quest’anno potrebbero esserci altre novità interessanti per gli investitori, visto che l’inflazione nel 2023 dovrebbe finalmente tornare a dei valori piuttosto normali, dopo essere schizzata alle stelle lo scorso anno.

I giochi online

Non serve essere dei veggenti per intuire come anche nel 2023 il settore dei giochi online andrà alla grande. Si tratta di un ambito che, come si può facilmente intuire, sta facendo registrare dei dati di grande impatto già da diversi anni. Ebbene, il trend positivo si andrà verosimilmente a confermare anche quest’anno, grazie alla spinta di piattaforme come la nostra di casino online che sono sempre più evolute. Su questi portali, infatti, gli utenti hanno l’opportunità di vivere delle esperienze di gioco decisamente coinvolgenti, quasi come se si trovassero in una sala da gioco reale. Insomma, se i limiti sono fatti per essere superati, i visori hr e la realtà aumentata potrebbero portare altre novità anche a questo settore nel corso dei prossimi anni.

Occhio agli investimenti alternativi

Nell’ottica di una diversificazione degli investimenti, è piuttosto facile notare come il 2023 possa rappresentare un anno molto interessante per andare alla ricerca di tipologie di investimento differenti rispetto a quelle abituali.

Non importa quale sia il vostro patrimonio netto, così come non serve a nulla tenere eccessivamente in considerazione la tolleranza rispetto al rischio oppure l’orizzonte temporale in cui ci si muove. Insomma, dovrebbe essere una regola fissa quella per cui il portafoglio di investimenti dovrebbe comprendere una quota decisamente più elevata di asset alternativi.

Proprio per via del ridotto legame con le categorie di investimento classiche, come nel caso delle obbligazioni e delle azioni, al giorno d’oggi pure gli investitori comuni hanno la possibilità di avere accesso con relativa semplicità a degli asset differenti. Il riferimento è, in questo caso, alle materie prime, così come ai futures, per via dei fondi negoziati in borsa, ma anche grazie ai fondi comuni di investimento, che si trovano sempre a dei prezzi interessanti.

Il fascino dei bond rimane invariato

Quando si devono affrontare dei periodi particolarmente incerti e confusionari, è chiaro che gli investitori di maggiore esperienza seguono uno schema ben preciso. Ovvero, hanno l’abitudine a diminuire gli investimenti ad elevato rendimento, per propendere e lanciarsi verso quegli investimenti molto meno complessi e meno legati alle volatilità che caratterizzano il mercato.

I titoli di Stato, ad esempio, sono stati ritenuti da decenni degli investimenti sempre molto sicuri e, al contempo, decisamente affidabili, nonostante anche loro abbiano in ogni caso un margine di rischio. Sul mercato italiano, il consiglio è quello di tenere ‘d’occhio Btp Italia, ovvero tutti quei titoli del tesoro che si caratterizzano per essere indicizzati rispetto all’inflazione. Attenzione anche ai Btp standard e ai BoT. Questi ultimi sono molto semplicemente i buoni ordinari del Tesoro, che hanno una scadenza che varia tra 3, 6 e 12 mesi, oltre che un rendimento garantito dal saldo tra il prezzo del titolo e il capitale che viene rimborsato.

È vero, da un lato, che lo scorso anno si è rivelato parecchio complicato e fallimentare per tutti coloro che hanno investito in bond. Il 2023, con ogni probabilità, vedrà una normalizzazione dell’inflazione. Di conseguenza, i titoli di Stato potrebbero far cambiare prospettiva a tanti investitori, che potrebbero anche esserne affascinati, in modo tale da diversificare il proprio portafoglio e, al contempo, mirare a dei rendimenti senz’altro maggiori.