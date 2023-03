White Mood: una storia fatta di donne all'insegna della moda. Ecco il successo planetario

Francesco Fredella 22 marzo 2023 a

Una storia che inizia 100 anni fa. "Qui si fa moda da tre generazioni", verrebbe da dire. Fabrizio Dell’Ariccia e sua moglie Emanuela si occupano di moda a Roma con passione e amore. "Mia nonna e poi mio papà facevano questo lavoro, che nel 1984 ho cominciato a fare anche io lavorando nel negozio di famiglia", racconta Fabrizio. "Abbiamo sempre cercato di anticipare, intercettare le esigenze e le richieste delle donne. Abbiamo spaziato dall’alta moda al fast fashion (allora si chiamava pronto moda), abbiamo vissuto l’epoca del mono brand ,del franchising per diversi anni, per cui la nostra formazione è stata a 360°", dice ancora.



Fabrizio e sua moglie Emanuela visitano Londra, New York e Parigi, oltre tante altre città per conoscere le mode di tutto il Pianeta. "Questo ci ha formato e insegnato a guardare avanti cercando sempre nuove idee e cogliere innovazioni", svela. Poi otto anni fa, su intuizione di Emanuela, l’idea di rendere gli Stores salottieri quasi “Casa”, dove le donne, le clienti devono sentirsi a proprio agio trovando nuove idee di moda, nuovi mix di colori e fantasie. Et voilà: arriva "White Mood", un multi brand di FAST fashion dove la moda si incrocia con un mondo pensato per le donne e fatto di donne, presenti al 90% in azienda su 50 persone solo cinque sono uomini (compreso Fabrizio Dell'Ariccia). "Ogni dettaglio è stato studiato per mesi prima di essere realizzato, ad esempio quel profumo che sentono entrando nei nostri Stores e che ci caratterizza", sottolinea Fabrizio.



Nel tempo cambia anche la tipologia di vendita, che ha lasciato troppo spesso il cliente senza assistenza. "Noi abbiamo sentito la necessità di andare nella direzione opposta formando sempre di più le nostre collaboratrici nella conoscenza del prodotto e ritenendo che le nostre clienti avessero bisogno sempre più di un consiglio competente. Abbiamo quindi cambiato e ristrutturato completamente i nostri due negozi, quasi simultaneamente a sei mesi di distanza l’uno dall’altro e subito in tre anni abbiamo aperto gli altri due", racconta ancora Dell’Ariccia. "White Mood", oltre agli stores nel centro di Roma, vanta centinaia di spedizioni ogni giorno in Italia e all'estero: Spagna ,la Francia ,Svizzera, Portogallo ,Grecia, Inghilterra, ma anche Stati Uniti, Asia, Emirati Arabi, Australia.