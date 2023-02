La Diva Del Tubo dichiara: ''Gli uomini mi pagano per farsi denigrare”

Francesco Fredella 27 febbraio 2023 a

Alisha Griffanti, meglio conosciuta come La Diva Del Tubo, nel più recente episodio del suo podcast ''Diva Podcast'', così chiamato dall'irriverente creator, ha rivelato dei dettagli piccanti sulla sua esperienza sulla famosa piattaforma per adulti OnlyFans. Al contrario di molte altre creator, Alisha non ha mai destato dubbi sul come da ormai più di dieci anni bazzica su questo tipo di siti e piuttosto che farne un mistero, lei ne parla apertamente: nella puntata del podcast rivela, infatti, che gli uomini la pagano per denigrare i loro membri, oltre che chiederle degli striptease umilianti. Infatti, con la pratica del cock rating, alcuni uomini pagano per inviarle delle foto dei loro genitali in modo che la Griffanti possa valutarglieli assegnandogli un voto pur essendo consapevoli di ricevere soltanto degli insulti a riguardo: non importano infatti le dimensioni, per lei saranno sempre oggetto di denigrazione.

“Ci sono uomini che sborsano grandi cifre per farsi umiliare il membro” dichiara infatti Alisha, che da molti anni fattura cifre da capogiro umiliando uomini e praticando la cosiddetta dominazione finanziaria. “Mi ritengo un’imprenditrice delle perversioni” scrive infatti sul suo libro "Sono Narcisista". Attività che svolge dal 2010 e che le ha portato grandi guadagni ma anche critiche e discriminazioni, soprattutto quando Onlyfans non era in voga. “Onlyfans ha cambiato il mondo, ora è un’attività ritenuta normale che può essere svolta anche dalla nostra vicina di casa mentre quando ho iniziato io, lavorare sulle piattaforme adult era considerato un grande scandalo”.