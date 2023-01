Arab GT con i suoi brani spopola su TikTok, arriva anche un film su Netflix

Rudy Cifarelli 31 gennaio 2023 a

Appassionato di auto, da sempre. Ma anche amante della musica. Ora Arab GT si riscopre attore. "Sto recitando in un film italiano per Netflix", racconta quando lo contattiamo. Arab, che conosce alla perfezione il mondo dei motori, non si sottrae ai social con una serie di viaggio - sempre a bordo di auto da sogno. Nel deserto, in pista, ma anche nelle località esotiche più belle che mai. Arab, in questi ultimi tempi, sta strizzando l'occhio anche alla musica (una delle sue più grande passioni). I suoi brani stanno andando fortissimo sulle piattaforme. Arab GT è il primo influencer musicale, che ha creato canzoni per gli appassionati di auto. "Mi piace l'idea che al volante - chi come me ama i motori - possa sfrecciare ascoltando le mie canzoni", dice Arab GT. I suoi numeri sono molto forti: sfiora un milione su TikTok mentre mezzo milione su Instagram.



"Sto continuamente girando il mondo. Negli ultimi tre mesi ho visitato tutta l'America, ora sono in partenza per l'Asia", dice. Qualcuno gli chiede i guadagni da dove arrivano. "Lavoro on-line. Ho un'agenzia con molti influencer che lavorano per me. E poi un autonoleggio di supercar a Dubai, un punto di riferimento", conclude. Ora Arab GT ha preparato i bagagli per l'Asia. Tra pochi giorni il viaggio