Legata e rapinata in casa. Notte da incubo per l'influencer Roberta Martini

13 gennaio 2023

Notte da incubo per Roberta Martini, nota influencer sul web. È stata aggredita intorno alle 3.15 di questa mattina nel suo appartamento di via Perugino, in zona Monforte a Milano, la influencer di moda 49enne.

Tre uomini con il volto coperto da passamontagna sono entrati in casa sua e l’hanno legata con delle fascette, poi l’hanno costretta ad aprire la cassaforte e hanno portato via 5 mila euro in contanti e monili il cui valore resta da quantificare. Dopo aver svuotato la cassaforte, i tre uomini hanno liberato la 49enne e sono andati via.