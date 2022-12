Onlyfans, il fenomeno del momento: intervista alla digital-star Samuele Cunto

Francesco Fredella 22 dicembre 2022 a

a

a

Samuele Cunto, Torinese, 20 anni, in arte “SexySamu” (lo trovate qui—> https://www.tiktok.com/@sandrinisamuele ) è in vetta alle classifiche del più redditizio social del momento, che spopola tra i giovanissimi. Tra guadagni stellari, soft porn, fetish e polemiche, ecco l’intervista del mese.

Samu, tu sei sul podio dei primi 3 Creator di successo su OF Italia: si guadagna davvero così bene?

"In effetti i miei format sono diventati virali e imitatissimi da tanti Creator, da ciò che vedo c'è una voglia sfrenata di buttarsi su questa piattaforma, in molti mi hanno contattato cercando anche di entrare nella mia agenzia, Agency Socialart. Quello che va capito è che questo è un lavoro vero, e soprattutto non è per tutti".

Cioè? C’è sbarramento all’ingresso?

"No, non è quello chiunque può aprire un account, ma un Creator medio guadagna circa 300 $ al mese, quindi veramente poche persone riescono a guadagnare bene su questa piattaforma. Tutti pensano di iniziare e diventare ricchi dopo poche settimane, non è così".

Tu quanto guadagni?

"Guadagno bene, ma dedico molte ore al giorno al lavoro, creo video di alta qualità con l’aiuto del mio manager, non improvviso nulla, dialogo con tutta la fan-base, uso TikTok come tunnel per canalizzare interesse, insomma, c’è dietro una vera e propria strategia digitale, al punto che un noto professore universitario italiano sta studiando i miei metodi per farne un caso di studio. Non lo dico per tirarmela, vorrei solo far capire che su OF, se si vuole guadagnare non bisogna improvvisare".

Quali criticità vedi per un tuo coetaneo o coetanea che volesse intraprendere questa carriera?

"Bisogna essere molto disinibiti, esibizionisti quanto basta, sicuri di se stessi e consapevoli della scelta che si sta facendo, e soprattutto non temere mai e poi mai il giudizio della gente. Per fare un esempio, appena ho aperto OF sono fioccate le critiche, e gli insulti erano all’ordine del giorno, sia da parte di presunti amici che non, e anche per strada mi è capitato di ricevere parole omofobe".

Come hai reagito?

"Io sono una persona a cui non importa il giudizio altrui, sono abbastanza sicuro di me, sono etero e fidanzato, questo per me è un lavoro, perciò ho tirato dritto, ma capisco che ci sono possono essere persone molto più sensibili che devono essere messe al corrente su questi aspetti prima di intraprendere questo percorso. Ci tengo davvero a fare “educazione digitale” su questo tema: credetemi, non è un passeggiata".

Cosa pubblici su OF, e cosa ha più successo?

"Il mio è un pubblico tendenzialmente maschile, molti bisex e anche gay, ma pure mariti annoiati che cercano nuove emozioni con le loro compagne. Utilizzo spesso abbigliamento particolare o stravagante, divise da pompiere o soldato, mutande griffate, calze, molti iscritti mi chiedono cose particolari per soddisfare i propri fetish, e non c’è niente di male in questo, il sesso è bello perchè è libero, mi fanno sorridere alcuni miei coetanei pronti a puntare il dito e a deridere la gente per poi magari fare loro le peggio cose. Sogno un mondo libero dove, nel rispetto reciproco, ognuno possa soddisfare ogni proprio desiderio, purchè rispetti la legge".

Le cose più strane strane che ti sono successe?

"Video particolari, me ne chiedono di ogni tipo, una volta ho preso 250 dollari per gonfiare e farmi scoppiare in faccia degli enormi palloncini. Ultimamente sta andando molto anche l’abbigliamento usato, mi chiedono mutande o t-shirt indossate da me, e me le pagano molto bene".

Questa piattaforma ti dà la possibilitá di avere un contatto stretto e diretto con le persone che ti seguono. Che rapporto hai con i tuoi fans?

"Francamente splendido e colgo l’occasione di questa intervista per salutarli e ringraziarli tutti: loro mi rispettano e io li rispetto, ci divertiamo tutti quanti, ed è molto bello. Questo tipo di piattaforme digitali hanno davvero aperto nuove possibilità e nuovi orizzonti, aiutando anche ad eliminare molti tabù".

Progetti per il futuro?

"Ho un sogno nel cassetto, vorrei aprire una mia start-up, quindi sto mettendo soldi da parte. Ma vorrei acnhe capire come fare qualcosa di socialmente utile con una parte dei soldi che guadagno. Se qualcuno ha qualche buona idea si faccia avanti".