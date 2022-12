Made in carcere, ecco Bill Box per celebrare il Natale

15 dicembre 2022 a

Creare condividere e donarsi benessere. Il BIL BOX di Made in Carcere emoziona con la bellezza dei prodotti e le storie di chi li ha realizzati. Il progetto BIL – Benessere Interno Lordo, sostenuto dalla Fondazione con il Sud, vede coinvolti 65 soggetti in stato di detenzione e 8 partner dislocati in 3 Regioni del Sud Italia – Puglia, Campania e Basilicata. In questi territori, Officina Creativa lavora per replicare il modello di “economia rigenerativa” sviluppato attraverso il social brand Made in Carcere, creando nuovi posti di lavoro, trasferendo le proprie competenze e la propria esperienza ad altre cooperative ed associazioni, e valutare – attraverso una ricerca condotta in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano – l’impatto sociale che queste attività generano su più livelli – individuale, comunitario ed ambientale.

Il BIL Box è il primo prodotto di questo progetto realizzato per celebrare il Natale. Una scatola, che ci piace definire “magica”, all’interno della quale sono raccolti diversi prodotti realizzati dai partner del progetto. Ogni Box contiene pezzi sartoriali – di diverso tipo in base alla fascia di prezzo di 30,00, 60,00 o 90,00 euro, realizzati da Harlequin, 167 Revolution, Made in Carcere e prodotti della terra quali i legumi Bio di Piccapane, ma anche il gustosissimo panettone realizzato presso l’Istituto di pena minorile di Nisida dall’associazione Monelli tra i fornelli e i biscotti “Le scappatelle” del minorile di Bari. Si tratta di realtà che operano sul territorio, nel tentativo di far risalire un gradino nella scala del benessere anche a chi è meno fortunato e comunque emarginato, come ricorda Luciana Delle Donne.

Una missione quotidiana, spesso difficile da realizzare, fatta di solidarietà concreta che passa anche da piccoli gesti. Quest’anno a Natale regalando un BIL Box sarà possibile sostenere nel concreto il progetto di Made in Carcere e delle cooperative partner la cui storia è ben raccontata sul Blog BIL di Fondazione con il Sud https://www.fondazioneconilsud.it/progetto-sostenuto/bil-benessere-interno-lordo-nuovi-modelli-di-economia-rigenerativa-2nd-chance-made-in-carcere/. Dacci una mano anche tu! Per fare quello che facciamo noi non basta l’amore, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

Metti sotto l’albero il BIL Box per colpire ed emozionare – attraverso il dono – sia con la bellezza dei prodotti, sia con le storie di chi li ha realizzati. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che esistono modelli di sviluppo sostenibili che includono socialmente, creano benessere, consapevolezza e dignità, costruendo nuove identità e non soltanto profitto.

(per info Micol Ferrara +39 3883909534 - luciana delle donne +39 3355441121 - Ilaria Palma +39 3886936144)