Mondiali di calcio, Francia in ansia: cinquemila agenti a Parigi per tenere a bada i tifosi marocchini

Dopo il precedente di Bruxelles il governo di Macron ha messo in piedi una mobilitazione straordinaria per evitare scontri

Oltre diecimila agenti in tutto il Paese, cinquemila concentrati nella sola Parigi. La Francia si prepara alla semifinale del Mondiale di calcio con il Marocco con una certa apprensione. C'è il timore che la partita diventi l'occasione per scontri e disordini, come già accaduto nei Paesi in cui ci sono comunità marocchine molto radicate. Come era avvenuto, ad esempio, a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco sul Belgio.

Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha annunciato la mobilitazione straordinaria ma ha anche escluso la chiusura alla circolazione degli stessi Champs-Elysées, come chiedeva il sindaco dell'VIII arrondissement. Si procederà, invece, al tentativo di filtrare per quanto possibile gli arrivi dalla banlieue. Più che gli scontri tra i tifosi, il ministro ha detto di temere infiltrazioni fra i tifosi di teppisti e black bloc.