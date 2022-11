Dl aiuti, Sbarra: "Misure necessarie da rafforzare in manovra"

11 novembre 2022 a

''Un pacchetto di misure necessario, che pur nella limitatezza delle risorse a disposizione contiene interventi significativi e diverse richieste avanzate dalla Cisl, a cominciare dalla proroga delle principali leve di sostegno introdotte in questi mesi e dal potenziamento di alcune di esse. Strumenti che andranno ulteriormente rafforzati, integrati e stabilizzati in manovra''. È questo il contenuto della nota del leader della Cisl, Luigi Sbarra, commentando il dl aiuti quater varato dal governo. ''Davvero importante - sottolinea Sbarra - che il Governo abbia recepito la nostra richiesta di innalzare la soglia di detassazione sui fringe benefit: una misura che può far ripartire consumi e valorizzare le relazioni industriali, a patto di darle stabilità anche oltre dicembre e di condizionarla all'esercizio contrattuale.

Fondamentale, poi, lo stanziamento per il rinnovo del contratto per oltre un milione di lavoratrici e lavoratori della scuola, frutto del confronto di pochi giorni fa con la premier. Riteniamo molto significativo, anche simbolicamente, il via libera alle concessioni energetiche vincolate ai prezzi calmierati di vendita di gas.

Il quadro si completa idealmente con lo sblocco degli adeguamenti pensionistici disposto pochi giorni fa dal Mef. In attesa di vedere il testo in Gazzetta ufficiale, si profila complessivamente un provvedimento-ponte condivisibile, che può essere ancora migliorato elevando ed estendendo il prelievo sui maxiprofitti, sterilizzando l'Iva sui beni di largo consumo per le fasce deboli, azzerando il carico fiscale sugli accordi di produttività. Elementi da prendere in considerazione in una Legge di Stabilità che dovrà essere capace di consolidare e completare l'intervento sull'emergenza - conclude - coniugandolo con un progetto complessivo di riforme e investimenti che andrà definito insieme alle parti sociali, per dare profondità ed equità a una strategia di riscatto incentrata sulla difesa e la ripartenza dell'occupazione, la coesione, lo sviluppo".