Arisa, velo e autoreggenti: colpo al cuore dei fan. Dove si fa fotografare

Arisa spiazza ancora i suoi fan e lo fa pubblicando su Instagram alcune foto che risalgono all'estate scorsa. La cantante è vestita con provocante lingerie di pizzo, calze autoreggenti, un velo sulla testa e tacchi a spillo. Il look è completato da una cravatta nera. Tutto rigorosamente nero. A sorprendere è anche al location, visto che da una foto spunta un cartello stradale: via Pozzillo. Già, perché Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, si è fatta fotografare a Potenza, la sua terra d'origine.

"Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso. Più o meno felice? Chi lo sa(?) Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata. Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine" scrive Arisa ai suoi follower. "Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire 'ci sono anch’io, mi guardi?' Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso. Ma questa è arte, arte antica in tempi moderni , che usa la tecnica d’attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre. Io però proverei anche con altro.. per vedere di nascosto l’effetto che fa. Baci grandi e abbracci a tutti". Parole quantomai criptiche ma a parlare sono le foto, che raccolgono miriadi di cuoricini.